Elenoire attratta da Luca. Le parole (ambigue) di Charlie Gnocchi: "Sei fortunato perché non è una figa"

La dichiarazione di Elenoire Ferruzzi a Luca Salatino ha sconvolto le dinamiche della casa. Elenoire ha affermato di aver capito, dagli atteggiamenti dell'ex tronista, che lui era interessato a lei, nulla di più sbagliato perché come Luca ha ripetuto fin dal suo ingresso è felicemente fidanzato. Sulla questione è intervenuto anche Charlie Gnocchi che ha fatto un discorso a Luca che alcuni utenti hanno intercettato e condiviso su Twitter.

"Ti dico subito che io sono il primo che dopo che ho visto le robe (parola incomprensibile, ndr), se le vede mia moglie con una figa vera, mia moglie viene qua e ci ammazza tutti". Luca interviene e dice "Ma che c'entra?". "Ascoltami un attimo - replica subito il conduttore radiofonico - allora a te ti dico con Elenoire c'è il gioco e sei fortunato perché se il gioco te lo facesse una figa che magari anche un po' ti piacicchia, una ragazza scusa non voglio dire una parolaccia, tu potresti avere degli sbandamenti. E io stesso di fronte a una persona...". Ma qui Luca lo ferma: "Ma a me mi va di giocare, come ce l'hai tu, io non vado ad interpretare la cosa in maniera sbagliata perché tu vuoi bene ad una persona".

Il video si interrompe e non è quindi possibile sapere com'è continuata la conversazione, ma la posizione di Charlie Gnocchi si è ben compresa comunque.

Cosa è successo tra Luca e Elenoire

Dopo la dichiarazione di Ferruzzi, Luca ha provato a chiarire la situazione, in parte scusandosi e in parte sottolineando che lui stava solo giocando: "Ti voglio bene, però ti sto dicendo per me è stato un gioco, io scherzavo, però mi dispiace se hai interpretato in un altro modo" ha detto Luca. Elenoire ha ribattuto sottolineando che è una persona "fatta di carne e ossa" e a questo punto Salatino ha replicato "Però che tu puoi interpretarla in un altro modo è vero, no?", "Sì, ma io sono una persona che ha dei sentimenti, e posso trovare delle attrazioni e dei trasporti per qualcuno. Allora per te era un gioco? Bene, ok!" ha concluso la conversazione Elenoire andandosene.