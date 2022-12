Gf Vip, rissa sfiorata tra Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro

Volano stracci - e anche qualche spintone - tra Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. I due, ormai in rotta, si sono scontrati duramente stanotte dopo la diretta. Il conduttore radiofonico si è avvicinato al giovane imprenditore, in cucina, sussurrandogli qualcosa senza microfono. Subito ripreso dalla regia, Charlie si è rimesso il microfono mentre il coinquilino lo ha gelato: "Non ti rispondo neanche perché non ti do modo di fare le clip, cicciobello. Adesso te la cavi da solo".

La discussione si è poi spostata in veranda. "Ho mai detto una parola cattiva su di te? Rispondi a questa domanda. Tu parli alle spalle" lo ha incalzato Daniele e Charlie ha parlato di un calcio ricevuto da lui (evidentemente non ripreso dalle telecamere): "Io non sono un paraculo. Mi hai dato un calcio nel cu** che mi mandavi in ospedale". Gnocchi a quel punto era pronto a chiudere la discussione, ma Dal Moro ha insistito: "Te ne vai perché hai paura di avere conversazioni, vero?". "Sto qua ma sono tutti tuoi amici. Vieni con me, andiamo a parlare io e te" ha replicato infuriato Charlie mentre lo strattonava, spingendolo in Casa. Un duro faccia a faccia che la regia ha pensato bene di censurare, cambiando subito inquadratura. I nervi in Casa sono sempre più tesi.

DOPO QUESTA SCENA DI CHARLIE CON DANIELE SONO SEMPRE PIÙ CONVINTO CHE CHARLIE DEVE USCIRE.#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/g4k1LpJ7BP December 11, 2022

La sfuriata di Daniele contro Patrizia

Non è la prima lite in Casa che vede protagonista Daniele Dal Moro. Pochi giorni fa l'imprenditore veronese ha avuto un duro scontro con Patrizia Rossetti, sempre dopo una diretta, per delle dichiarazioni fatte dalla conduttrice nei confronti di Micol Incorvaia, con cui lui ha legato molto. Daniele ha reagito come una furia, provocando la rabbia di Alberto De Pisis, che lo ha invitato a chiedere scusa a Patrizia per le urla e l'aggressività.