Chi è Alberto De Pisis del Gf Vip, definito "fidanzato gay di Taylor Mega"

Vita privata e professionale di Alberto De Pisis: dall’età al lavoro, dalle origini alla televisione. Ma cosa sappiamo di Alberto De Pisis? Da influencer ai salotti di Barbara D’Urso, dal fidanzato, alla partecipazione al Grande Fratello Vip 7, in partenza il 19 settembre 2022 su Canale 5.

Età, origini, biografia

Alberto De Pisis è nato a Milano 30 anni fa. I suoi dati biografici sono in realtà abbastanza scarni. D’altra parte non è un personaggio televisivo e, salvo alcune apparizioni sul piccolo schermo, si appresta adesso a mettersi in gioco e farsi conoscere ai telespettatori.

Il rapporto con Taylor Mega

Alberto De Pisis lavora nel settore delle comunicazioni ma, da influencer qual è, fa molto parlare di sé quando nel 2018 posta sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto accompagnata dalla parola “Us” che lo vede in compagnia della modella, influencer e imprenditrice Taylor Mega. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, che ha invitato in più di una occasione il ragazzo. La sorpresa nasceva soprattutto dalla pubblica definizione che dava di sé il Alberto, dichiarando il suo “orientamento tendenzialmente omosessuale”. La love story è durata soltanto qualche mese, ma De Pisis la ricorda come spontanea e sincera.

Alberto De Pisis è stato anche al centro di uno scandalo, un paio di anni fa. Lo scandalo che riguardava l'influencer Marco Ferrero, in arte Iconize, che si finse vittima di una aggressione omofoba dandosi una busta di surgelti in faccia. Fu proprio De Pisi a spiegare pubblicamente che Iconize avrebbe mentito sull’aggressione subita e di averlo saputo dall'amica Soleil Sorge.

Alberto De Pisis al GF Vip 2022

Alberto De Pisis ha diverse conoscenze che operano nel mondo dello spettacolo, tanto che ad una sua festa di compleanno sono stati avvistati Ana Laura Ribas, Mariana Rodriguez, e Giacomo Urtis. Anche se non ama la facile visibilità è stato anche lui sedotto dal reality show di Canale 5 Grande Fratello Vip: dal 19 settembre 2022 inizia la sua avventura da concorrente alla settima edizione del programma.

Vita privata e fidanzato

Successivamente al flirt con Taylor Mega, nel corso dell’estate del 2020 Alberto De Pisis è stato fotografato a Venezia in atteggiamenti intimi con Mattia Ferri, esperto di social e comunicazione. Non sappiamo se i due hanno avuto una vera e propria relazione, ma molto probabilmente il Grande Fratello dirà qualcosa in più sulla vita sentimentale di Alberto De Pisis.

Alberto De Pisis su Instagram