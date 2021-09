Gf Vip, chi è Aldo Montano: le Olimpiadi, i numerosi flirt e l'amore per Olga Plachina

A circa due mesi di distanza dalla partecipazione alla sua ultima Olimpiade, Aldo Montano ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 6. Sono ancora impresse nella mente di tutti noi le lacrime d'addio dopo la vittoria della medaglia d'argento nella sciabola a squadre, adesso lo vedremo nella casa più spiata d'Italia. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita.

Gf Vip, chi è Aldo Montano

Aldo Montano è nato a Livorno il 18 novembre del 1978. Ha seguito le orme del nonno e del padre diventando uno schermidore: come loro ha ottenuto grandiosi risultati alle Olimpiadi dimostrando la sua stoffa d'atleta. Ha iniziato a tirare di scherma da piccolo, a soli 11 anni il primo trofeo. Qualche anno dopo la sua partecipazione all'Olimpiade di Rio, nel 2004, dove vince un Oro e un Argento a squadre, poi ancora il Bronzo a Pechino 2008, un altro Bronzo a Londra 2012 e infine il bellissimo Argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, un traguardo atteso per 5 anni a causa del Covid. Da ricordare anche i numerosi premi a livello mondiale, europeo e nazionale.

A 42 anni ha così "appeso la sciabola al chiodo", per così dire, e ha deciso di dare una svolta importante alla sua vita partecipando al Grande Fratello Vip, come lui stesso ha affermato su consiglio della moglie. Per lui non sarà il primo reality infatti nel 2006 ha partecipato a La fattoria.

Gf Vip: la fama di Don Giovanni e poi l'amore per la moglie e i figli

Aldo Montano è stato spesso al centro della cronaca rosa per i numerosi flirt e storie con alcune delle donne più belle d'Italia tra cui Manuela Arcuri e Antontella Mosetti.

Ma il vero amore prima o poi arriva e così è stato anche per Montano, ha incontrato la sua futura moglie l'atleta russa Olga Plachina, di 17 anni più giovane di lui, grazie ad un amico comune nel 2014. Tra i due è scoppiato da subito un grande amore e così solo due anni dopo si sono sposati, nel 2017 è nata la loro bambina Olympia, nome legato alla professione dei genitori.

Il 29 marzo del 2021, pochi mesi prima dell'Olimpiade, è diventato papà per la seconda volta: è nato Mario. Per festeggiare la sua nascita Montano ha pubblicato su Instagram una bellissima foto di famiglia con una dolce didascalia: