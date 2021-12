Chi è Alessandro Basciano del Gf Vip: dal lavoro al figlio a Uomini e Donne

Chi è Alessandro Basciano, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip? già conosciuto per aver partecipato a due trasmissioni televisive molto note come Temptation Island e Uomini e Donne, è ora pronto a mettersi in gioco nel reality show di Canale 5, entrando in Casa nella tornata di concorrenti che precede il Natale assieme ad Eva Grimaldi e Federica Calemme. Nella sua di casa, invece, lascia il figlio Nicolò, avuta da una precedente fidanzata.

Età e lavoro: da Uomini e Donne a Temptation Island

Classe 1989, genovese, Alessandro Basciano è un modello e volto televisivo che lavora anche nel mondo del digitale tramite una agenzia apposita.

E' conosciuto dal pubblico grazie all'esperienza a Uomini e Donne: nel 2019, negli studi del dating show di Canale 5, ha conosciuto Giulia Quattrociocche (oggi diventata mamma) ma senza riuscire a conquistarla. Successivamente, nel 2020, ha presto parte a Temptation Island nei panni di tentatore: qui ha legato con Valeria Liberati, fidanzata col pr romano Civay, tanto che ancora oggi tra i due c'è un'ottima amicizia.

Vita privata, fidanzata, figlio. E gli innumerevoli flirt

Anche il versante privato è particolarmente intenso. Centro della sua vita è senza dubbio Nicolò, il figlio avuto da una precedente relazione con l'ex fidanzata Clementina Deriu. I due si sono lasciati poco dopo la nascita del piccolino ma ancora oggi sembrano nutrire buoni rapporti. Di certo c'è l'amore profondo di Alessandro per il bimbo: papà ed erede si immortalano ovunque l'uno al fianco dell'altra, tra passeggiate in spiaggia in estate e cenette al ristorante inverno.

Diversi i flirt famosi che gli sono stati attribuiti. In primis quello con Martina Nasoni, vincitrice del Gf Vip, e con Francesca Brambilla, personaggio di Avanti un altro.

L'ultima fidanzata ufficiale è stata invece, nella primavera 2021, la modella Erjona Sulejmani, conosciuta anche in quanto ex ragazza del calciatore Blerim Dzemaili. E' stata lei a lasciarlo. E lui è tutt'ora single.

Il profilo ufficiale Instagram

Molto seguito il profilo Instagram di Alessandro, che conta oltre 380mila follower sicuramente destinati a salire grazie all'effetto "booster" del Grande Fratello Vip. L'account ufficiale è @iam_alebasciano.

Dal suo profilo si evincono le sue grandi passioni: la musica, la palestra e soprattuto i tatuaggi, che percorrono innumerevoli il suo corpo statuario pronto ad essere sfoggiato sotto la doccia del Grande Fratello Vip.

Alcune foto di Alessandro Basciano

In basso, Alessandro Basciano col figlio Nicolò

(Clementina Deriu, ex fidanzata di Alessandro Basciano)