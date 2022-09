Chi è Antonella Fiordelisi del Gf Vip: dal fidanzato Francesco Chiofalo alla scherma

Vita privata e professionale di Antonella Fiordelisi: emersa come schermitrice, il 19 settembre 2022 entra da concorrente nella casa Grande Fratello VIP 7. Dall’età alle origini, dalla famiglia all’ attività come Influencer, da Francesco Chiofalo a Gonzalo Higuain.

Età, origini, famiglia, scherma

Antonella Fiordelisi nasce a Salerno nel 1999. Dichiara di avere una famiglia unita e ha una sorella avuta in precedenza dalla madre da un altro uomo. Comincia a praticare scherma quando è ancora molto giovane: fa parte ormai da molti anni della squadra di scherma Nedi Nadi in Serie A2 ed è parte della nazionale italiana nella sezione Under 20 spada. Parallelamente allo sport, Antonella porta avanti i suoi studi con ottimi risultati e a fine 2019 si laurea all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli in Scienze Politiche.

Antonella Fiordelisi influencer

Oltre alla scherma è ormai da qualche anno una modella ed Influencer: alcuni marchi di moda l’hanno scelta per promuovere capi e campagne pubblicitarie. Ha dunque un profilo Instagram ufficiale molto seguito, dove alterna scatti da modella ad altri che testimoniano la sua quotidianità. Ma non è tutto, perché nel 2019 esce anche il suo primo singolo: dal titolo “Din Dan”, ne è stato realizzato un videoclip dove la ragazza compare insieme al suo fidanzato Francesco.

Antonella Fiordelisi, da Temptation Island al GF Vip

Nel 2017 Antonella Fiordelisi si fa conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione al programma di Canale 5 “Temptation Island”, nel ruolo di tentatrice. Quasi delle prove generali in vista di quello che accade qualche anno dopo: dal 19 settembre 2022, Antonella entra nella casa della settima edizione del “Grande Fratello VIP”, il celebre reality show condotto da Alfonso Signorini.

Vita privata: da Francesco Chiofalo a Gonzalo Higuain

Le vicende sentimentali di Antonella Fiordelisi sono state al centro della cronaca rosa del web: fidanzata dal 2019 con Francesco Chiofalo, poco dopo aver resa pubblica la relazione la ragazza ha pubblicato un post su Instagram dove, in lacrime, dichiarava di essere stata tradita. Francesco frequentava contemporaneamente anche Aurora Ciorbi, che a sua volta ha confermato la storia e dichiarava di essere a sua volta stata tradita da Chiofalo. Dopo mesi di scuse e lacrime pubbliche, Antonella ha perdonato Francesco. I due si sono lasciati definitivamente ad aprile 2021. Successivamente Antonella Fiordelisi ha avuto una breve storia con Carlos Corona. Antonella Fiordelisi ha rivelato di aver ricevuto delle attenzioni non gradite da parte del calciatore Gonzalo Higuain (ex Real Madrid, Napoli e Juventus). La ragazza ha dichiarato che, dopo i complimenti d'ordinanza, ha letto un messaggio privato del calciatore dove le si chiedeva foto del lato B. L'influencer ha poi specificato di aver bloccato il calciatore, ma ha comunque chiesto scusa per averlo pubblicamente apostrofato con la parola "malato".