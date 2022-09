Chi è Attilio Romita del Gf Vip: dal passato in Rai alla vita privata

Vita privata e professionale di Attilio Romita: dall’età alle origini, dagli studi al giornalismo. Leggiamo tutto ciò che lo riguarda. Dalla Rai a Telenorba, dall’ex moglie alla figlia, dalla compagna fino alla partecipazione al Grande Fratello VIP, in partenza il 19 settembre 2022 su Canale 5.

Età, origini, famiglia, studi, primi lavori

Attilio Romita nasce a Bari il 1° agosto 1953. Conseguita la maturità classica, si iscrive all'Università dove si laurea, nella sua città natale, in Giurisprudenza. Durante la giovinezza coltiva anche quello che è il suo sogno: fare il giornalista. La carriera ha inizio nella regionale Telebari, dove si occupa di sport. In particolar modo la sua attività si concentra sulla squadra di calcio del Bari. Per un periodo lavora come rappresentante di commercio nella ditta di suo padre, ma non perde di vista la sua passione politica e diventa addetto stampa del Psi.

Attilio Romita in Rai

Nel 1985 Attilio Romita entra in Rai, dove lavora per il Tg regionale della Puglia, prima occupandosi di sport e poi di politica. Dopo una esperienza al Giornale Radio Rai nel 1995 passa al Tg2, dove conduce anche l'edizione delle 20.30. Nel 2003 è la volta si Rai 1, dove conduce prima l'edizione delle 13.30 del Tg1, poi quella delle 20.00. Romita diventa anche un volto ricorrente di show d'intrattenimento targati Rai. Tra i titoli ricordiamo "La grande notte", "Quelli che il calcio", "I raccomandati", "Verdetto finale". Nel 2013 Romita viene mandato dalla Rai a Bari, dove diventa caporedattore del Tgr Puglia. Dopo questa esperienza lascia la Rai e sparisce dalla tv per ben 8 anni.

Attilio Romita: il ritorno in tv e il Grande Fratello VIP

Dopo 8 anni di assenza dal piccolo schermo, Attilio Romita lavora dal 2021 per l’emittente Telenorba, dove conduce insieme a Daniela Mazzacane il programma “Pomeriggio Norba”. L’occasione che lo fa tornare alla ribalta è però datata 19 settembre 2022, quando da concorrente partecipa alla settima edizione del reality show “Grande Fratello VIP”, in onda su Canale 5.

Vita privata: ex moglie, compagna figlia

Attilio Romita è stato fidanzato per ben 8 anni con una interprete della lingua dei segni, conosciuta durante la sua esperienza al Tg2. Ha incontrato poi una donna di nome Angela, che ha sposato all’età di 40 anni. Dalla relazione è nata sua figlia Alessia, ma il matrimonio non è andato a buon fine e i due hanno divorziato. Tornato a Bari per lavorare al Tg3 Puglia, ha conosciuto Mimma Fusco, una imprenditrice con la quale ha instaurato una duratura relazione, coronata con una convivenza.