Gf Vip, chi è Carmen Russo: il successo professionale, l'amore per il suo Paolo e la gioia per la nascita di Maria

Amatissima e conosciuta per il suo talento anche Carmen Russo è una delle concorrenti del Gf Vip 6. Ecco chi è la ballerina, attrice e showgirl.

Gf Vip, chi è Carmen Russo

Carmen Carolina Fernanda Russo è nata il 3 ottobre 1959 a Genova. Fin da giovane amava ballare e capisce che quello sarebbe diventato il suo futuro.

A soli 14 anni è arrivata prima a Miss Liguria, la sua carriera è iniziata negli anni '70, prima come ballerina in alcuni locali notturni e poi in tv. Ha posato anche per alcuni calendari di "Playboy" e "Playman".

I primi pass in tv li ha mossi in alcuni spot pubblicitari, come quello famoso della caramelle Morositas, Arriva poi la parte nel programma Rai Drive In, da lì in poi la sua carriera non farà altro che regalarle grandi gioie sia sul piccolo sia sul grande schermo.

Ha recitato con Lino Banfi, Alvaro Vitali, solo per citarne due. Nel 2000 ha partecipato all'Isola dei Famosi non riuscendo a vincere così nel 2006 ha partecipato all'edizione spagnola vincendola. Ha partecipato una seconda volta all'Isola dei Famosi insieme a Antonella Elia, Alessandro Cecchi Paone, Guendalina Tavassi ed altri vip, senza però riuscire ad arrivare sul podio. Nel 2017 ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi insieme a Giulia De Lellis, Daniele Bossari, Cecilia Rodriguez, Carmen Di Pietro. Quindi per lei questa è la seconda volta al Gf Vip.

Gf Vip, la storia d'amore con Enzo Paolo Turchi e la loro bambina

Carmen Russo è da molti anni legata al collega ballerino Enzo Paolo Turchi, i due si sono sposati due volte nel 1987 e nel 2015. Molto discussa è stata la sua gravidanza, avuta a 54 anni nel 2013, che l'ha portata a dare alla luce Maria, la loro unica figlia, grazie alla fecondazione assistita. L'amore tra Enzo e Carmen è così grande e forte che nel 2015, due anni dopo la nascita di Maria, hanno deciso di sposarsi nuovamente.