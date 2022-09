Chi è Charlie Gnocchi del Gf Vip: dal fratello Gene al lavoro ai figli

Vita privata e professionale di Charlie Gnocchi: dal vero nome al lavoro, dal fratello Gene ai figli. Ma chi è Charlie Gnocchi? Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui. Le origini, Striscia la notizia, la pittura e la compagna fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip, in partenza il 19 settembre 2022 su Canale 5.

Dall'età alla famiglia: il fratello è Gene Gnocchi

Charlie Gnocchi è il nome d’arte di Carlo Ghiozzi. Nasce a Fidenza (provincia di Parma) il 29 gennaio 1963. Charlie ha ben quattro fratelli - il famoso Gene, Alberto, Federico ed Andrea - e una sorella di nome Elena. Molto studioso, è riuscito a laurearsi presso l’Università degli studi di Parma in Giurisprudenza, Urbanistica e pianificazione comunitaria e regionale. Successivamente ha frequentato un Master di secondo livello alla London Business School. E' fratello minore del comico Gene Gnocchi, che invece ha 67 anni.

Charlie Gnocchi e il lavoro la radio

Charlie Gnocchi è fin da giovane grande appassionato di musica. Dopo aver suonato la chitarra nel gruppo i Desmodromici (che ha come cantante il fratello Gene Gnocchi), il suo percorso da conduttore radiofonico ha ufficialmente inizio nel 1992 quando va in onda insieme a Joe Violanti su Radio 105. Una coppia vincente che trasloca successivamente su RTL 102.5. Il titolo del loro programma è “Alto Godimento”, un successo che, dal 1993, conducono fino al 1999. Qualche anno dopo conduce “W l’Italia – No problem”, in coppia con Alessandro Greco prima e con Valeria

Graci dopo.

Televisione, musica, pittura

Oltre alla radio Charlie conta molte esperienze anche in televisione: ha preso parte (nel 1994 e 1995) a “Uno Mattina Estate” e a “E’ di Utile Futile” (1995); ha condotto (ed ideato) "Cuffie D’oro" (award radio tv), dal 2010 al 2017; ha partecipato al programma "L’estate in diretta" ed è un volto noto di"Striscia la notizia", dove con il soprannome Mister Neuro intervista i politici italiani circa gli sprechi di denaro pubblico. Ha inoltre composto una quantità sterminata di brani musicali dall'impronta spesso demenziale. Charlie Gnocchi è anche un pittore, ispirato in particolar modo dalla pop art e dall'astrattismo: con il suo lavoro si è guadagnato molte esposizioni.

Vita privata: figlia, ex moglie, Instagram

Charlie Gnocchi ha una figlia di nome Carolina, frutto di un matrimonio non andato a buon fine. Da qualche anno fa coppia con una donna di nome Elisabetta Randolfi. Dalla loro relazione sono nati due figli: Antonio e Maria. Il conduttore ha un profilo Instagram ufficiale, dove si definisce un “Tuttologo nientologo”. In questo spazio trovano posto tutti gli amori di Charlie: dalla famiglia al suo lavoro, fino alle passioni.