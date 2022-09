Chi è Cristina Quaranta del Gf Vip: dal lavoro di cameriera a Boncompagni alla figlia Aurora

Chi è Cristina Quaranta, concorrente del Grande Fratello Vip? Una domanda che i telespettatori più giovani del reality show di Canale 5 possono legittimamente porsi, se si considera che da tempo la conduttrice non appare in televisione. Nel passato esperienze da showgirl in Rai e Mediaset, da Non è la Rai a Striscia la Notizia, ma vediamo anche contestualmente come è proseguito il versante privato, con due mariti, una figlia da mantenere e il lavoro da cameriera in un ristorante.

Età e lavoro

Classe 1972 e originaria di Roma ma residente a Milano, cominciò in tv con Gianni Boncompagni a Non è la Rai, divenendo volto popolare della Rai. Poi il passaggio a Mediaset, dove è entrata nel cast di Domenica In e dove, tra il 1995 e il 1996 è stata la velina bionda di Striscia la notizia insieme alla collega Alessia Merz.

Poi le porte del mondo dello spettacolo si sono momentaneamente chiuse, per poi riaprisi nel 2003, quando partecipa all'Isola dei Famosi. "Ho avuto le mie possibilità, senza scendere a compromessi - ha confidato in passato - Quando Boncompagni mi confidò che si era innamorato di me, io gli dissi: “No, grazie” e lui guardò altrove. Con il tempo mi sono resa conto che quello dello spettacolo non era il mio mondo".

Il lavoro come cameriera al ristorante e come commessa

Anni fa Cristina raccontò di aver messo da parte la televisione per cominciare una nuova vita professionale nei settori del commercio e della ristorazione. In particolare spiegò di lvorare come commessa in un negozio di tessuti durante il giorno e di occuparsi poi delle prenotazioni, dei pagamenti e della gestione della cassa in un ristorante di cucina romana.

La vita privata: due mariti, una figlia

Da sempre amante della vita familiare, Cristiana Quaranta si è sposata due volte. Il primo matrimonio è avvenuto da giovanissima, ad appena 19 anni, con l'imprenditore Matteo De Stefani. E' da queste nozze che è nata la figlia Aurora. La fine di questo amore, ha raccontato tempo fa, l'ha portata a vivere in una profonda depressione.

"Una profonda crisi depressiva mi portò via le forze - ha raccontato in merito - Stavo male, malissimo. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante. Mi vennero in soccorso mia figlia, mia madre e mia sorella. Anche Laura Freddi, che avevo conosciuto a Non è la Rai, mi aiutò molto".

Successivamente ha ritrovato il sorriso grazie ad un altro uomo, Alberto Longo. Al momento i due risultano ufficialmente legati, sebbene il profilo Instagram della showgirl non lasci intendere che la relazione stia effettivamente continuando: l'uomo infatti non viene mai coinvolto in post o stories. Altrettanto assente, dunque riservata, la figlia Aurora.

Cristina Quaranta su Instagram

Circa 35mila sono i follower che Cristina ha su Instagram. Un numero destinato inevitabilmente a salire. "Scomoda sì, perché non so tacere mai", scrive nella bio.