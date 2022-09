Chi è Daniele Dal Moro del GF Vip: dal papà politico nel Pd a Uomini e Donne

Chi è Daniele Dal Moro, concorrente del Grande Fratello Vip? Protagonista del reality show di Canale 5 per la seconda volta, partecipò al programma già nel 2019, per poi collezionare anche una breve esperienza televisiva a Uomini e Donne. Dal papà deputato alla vita sentimentale, cosa c'è da sapere sul 33enne di Verona.

Le origini, la famiglia, il papà deputato

Nato a Verona nel 1990, Daniele Dal Moro è un influencer e imprenditore nel campo del marketing e della comunicazione. La famiglia d'origine ha "un piede" nella politica. Il papà Gian Pietro Dal Moro detto Gianni, infatti, classe 1958, è stato eletto nel 2008 come deputato nelle liste del Partito Democratico nella circoscrizione Veneto 2, per poi essere rieletto nel 2013 e nel 2018. In occasione delle primarie del Partito del 2019 è stato inoltre nominato presidente della Commissione per il Congresso. Proseguendo a conoscere la sua famiglia, la mamma è una imprenditrice. Ha inoltre una sorella a cui è molto legato.

Il lavoro: dal marketing a Uomini e Donne al Gf Vip

Quando ha partecipato per la prima volta al Grande Fratello, nel 2019, Daniele Dal Moro si è presentato come un imprenditore nel campo della comunicazione. E tutt'oggi è questo il suo lavoro. All'epoca la trasmissione era guidata da Barbara d'Urso e lui si è piazzato in terza posizione. A "Uomini e Donne" è stato ingaggiato come tronista nel 2020, ma la sua esperienza si è conclusa con un abbandono anzitempo.

La vita privata: l'ex fidanzata Martina Nasoni

Molto determinato ed esuberante, si definisce sensibile e un po' egocentrico. È single. Nel suo passato una relazione "famosa", ovvero quella con Martina Nasoni, conosciuta proprio all'interno della Casa del Grande Fratello: tutto però si è fermato ad essere una semplice liaison, perché lui non si è voluto impegnare seriamente nonostante l'interesse di lei. Nessuna relazione è stata ufficializzata in seguito.

Daniele Dal Moro su Instagram

Su Instagram conta oltre 150mila follower e qui ama raccontaree la sua passione per lo sport, per la box in particolare.