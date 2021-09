Gf Vip: chi è Davide Silvestri, cugino di Kekko dei Modà

Davide Silvestri è uno dei concorrenti del Gf Vip 6. Scopriamo chi è il bell'attore.

Gf Vip: chi Davide Silvestri

Davide Silvestri è nato il 17 maggio del 1981 a Milano. Da sempre appassionato al mondo dello spettacolo ha iniziato prima come modello per poi diventare un attore. Prima ha recitato nella soap italiana Vivere e poi in Camera Cafè. Per lui non è il primo reality: ha partecipato all’Isola dei Famosi arrivando quarto.

Dopo essersi inscritto all’Accademia dei Filodrammatici di Milano ha iniziato a recitare in molte produzioni: Vita Smeralda di Jerry Calà, Coppia Normalissima, Don Matteo, La dama velata, Capri 2, Ti amo troppo per dirtelo, Che Dio ci Aiuti.

Gf Vip, Davide Silvestri è single?

Sulla vita privata di Silvestri si sa poco, anche perché lui è molto riservato. In passato ha avuto una relazione con Valentina Mangili, ma adesso non si sa se sia single o meno.

Davide è un grande amante degli animali e ha due chihuahua che si chiamano Birra e Pau. Ha un bellissimo legame con il cugino, Francesco Silvestre, ovvero Kekko dei Modà, i due hanno aperto un birrificio artigianale.