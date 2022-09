Chi è Edoardo Donnamaria del Grande Fratello Vip: la storia con Micol Incorvaia e il passato a Forum

Vita privata e professionale di Edoardo Donnamaria: dall’età al lavoro, da Forum alla radio. Ma chi è Edoardo Donnamaria? Gli studi, la televisione e la storia d’amore con Micol Incorvaia, fino all’esperienza al Grande Fratello Vip, in partenza il 19 settembre 2022 su Canale 5.

Età, origini, studi

Edoardo Donnamaria nasce a Roma il 16 gennaio 1994. Dopo aver conseguito il diploma Edoardo si trasferisce a Milano: anche se non si conoscono i dettagli di tale scelta, dichiara lui stesso di aver vissuto un periodo critico nella sua città natale. Nel capoluogo lombardo si laurea in Giurisprudenza, nel 2018: durante il periodo universitario frequenta per un periodo un college a Londra e, al contempo, è affascinato dal mondo dello spettacolo.

Edoardo Donnamaria in tv: Forum e Grande Fratello VIP

Circa un anno prima di conseguire la laurea, nel 2017 Edoardo Donnamaria partecipa allo storico programma di Mediaset "Forum", condotto da Barbara Palombelli. Il suo ruolo è quello di assistente, insieme a Paolo Ciavarro, Camilla Ghini e Sofia Odescalchi. Il suo essere estroverso lo porta poi in radio e da speaker lavora sia a Rtl 102.5 che a Radio Zeta. Appassionato di musica, Edoardo Donnamaria ha pubblicato un singolo dal titolo “17” con lo pseudonimo di Drojette. Il 19 settembre 2022 Edoardo Donnamaria entra da concorrente nella casa del "Grande Fratello VIP", il noto reality show, giunto alla settima edizione.

Vita privata: Micol Incorvaia, fidanzata, Instagram

Edoardo Donnamaria e Paolo Ciavarro non sono soltanto colleghi a "Forum", ma anche amici fuori dal piccolo schermo: pare proprio che la coppia formata da Paolo e Clizia Incorvaia sia stata responsabile dell'incontro tra Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia, sorella proprio di Clizia. La coppia formata da Edoardo e Micol è stata poi confermata dal profilo instagram del ragazzo (nonché da quello della ragazza). A quanto pare, però, i due si sono lasciati. Edoardo sembra attualmente essere single, ma ci dirà senz’altro qualcosa in più davanti alle telecamere del GF Vip.