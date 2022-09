Chi è Gegia, del GF Vip: dall'età all'ex compagno Mchmet

Vita privata e professionale di Gegia, attrice e comica celebre soprattutto negli anni ’80. Adesso è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Ma chi è Gegia? Dal vero nome alle origini, dagli studi alla televisione, dall’ex marito ai figli, dal cinema ai fidanzati storici.

Francesca Carmela Antonaci - in arte Gegia - nasce a Galatina (provincia di Lecce) il 16 luglio 1959. A 14 anni si trasferisce a Roma, dove si iscrive al liceo classico ma frequenta anche la scuola di recitazione Pietro Scharoff. Nel corso della sua vita Francesca Carmela Antonaci ha conseguito due lauree all'Università La Sapienza di Roma: una in Lettere e l'altra in Psicologia.

Gegia in televisione: da Antenna 3 al GF Vip

Gegia debutta in televisione nel 1979, con il programma di Antenna 3 Lombardia "Bingooo". Da comica viene notata da importanti produzioni e giunge in Rai nel 1981 con lo show "Sotto le stelle" dove collabora con Gianni Boncompagni, Giancarlo Magalli e Franco Bracardi. In seguito la vediamo nella miniserie "Professione vacanze", e nel programma per ragazzi"Big!". Anni dopo, dal 2010 al 2012, torna in Rai, nel cast de "I fatti vostri". Nel corso degli anni appare in singoli episodi di serie tv di successo, come "Linda e il brigadier", "I misteri di Cascina Vianello", Don Matteo", "Incantesimo", "Il giudice Mastrangelo". Dal 2005 al 2008 è nel cast di "Provaci ancora prof!". Dal settembre del 2022 partecipa come concorrente alla settima edizione del "Grande Fratello Vip".

Gegia al cinema

Gegia debutta al cinema nel 1979, con il film erotico "Amanti miei". Successivamente è protagonista di alcuni servizi fotografici che la ritraggono senza veli. Negli anni '80 partecipa a diversi film comici, come "Bomber", "Acapulco, prima spiaggia... a sinistra", "Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio", "Il tassinaro".

Vita privata, ex marito, figli, fidanzati

L’attrice è stata sposata con Maurizio Motta. Il matrimonio è però fallito a causa dei tradimenti dell'uomo. Tra le relazioni da lei rese pubbliche troviamo quella con Pupo e con un uomo turco di nome Mchmet. Da giovane è stata innamorata di Gianni Boncompagni ma - pare - non ricambiata. Gegia non ha figli e ha confessato di aver avuto due aborti spontanei. Sul suo profilo Instagram ufficiale l’attrice condivide diversi momenti della sua vita quotidiana.