Chi è George Ciupilan del Gf Vip: dalle origini all'ex fidanzata Linda Mauri

Vita privata e professionale di George Ciupilan: dall’età al lavoro, dalla televisione al web. Ma chi è George Ciupilan? La difficile infanzia e la fidanzata, dal Collegio a La caserma, da Tik Tok fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip, in partenza il 19 settembre 2022 su Canale 5.

Età, origini, famiglia, studi

George Ciupilan nasce nel 2002 in Romania. I suoi primi anni di vita sono molto duri: per fuggire dall'alcolismo del marito, sua madre si trasferisce con George in Italia, quando il bambino ha 8 anni. Più precisamente si stabiliscono a Stella (provincia di Savona). I primi tempi nel Belpaese sono i più difficili: innanzitutto una lingua nuova da imparare, ma anche inedite abitudini e conoscenze. Sviluppata una certa estroversione. George inizia ad integrarsi e ad instaurare rapporti di amicizia. Si iscrive poi all’istituto tecnico per geometri Boselli Alberti. Ma non sappiamo se abbia o meno

terminato gli studi.

George Ciupilan in tv: da Il collegio al GF Vip

George Ciupilan sale alla ribalta quando partecipa a “Il collegio”, docu-reality di successo in onda su Rai 2. Ottenuto il favore dei telespettatori, nel 2021 torna sulla stessa rete con un nuovo docu- reality dal titolo “La caserma”. In entrambi i programmi Ciupilan deve attenersi a ferree regole e ad una disciplina costante. Il ritorno in tv lo vede impegnato, dal 19 settembre 2022, come concorrente del reality show di Canale 5 “Grande Fratello VIP”, giunto alla settima edizione e condotto ancora una volta da Alfonso Signorini.

George Ciupilan influencer

George ha avuto nel corso degli ultimi anni un successo sempre più grande che lo ha portato ad essere un Influencer di riferimento, nonché uno dei nomi di punta della Stardust House: situata in campagna, non lontana da Monza, è una villa molto grande dove si formano e lavorano giovani influencer. Qui realizza video e impara a svolgere al meglio la sua attività. Ancor più che Instagram, il suo social di riferimento è Tik Tok.

Vita privata: la fidanzata e gli hobby

George Ciupilan risulta al momento essere single. Durante le registrazioni de "La caserma" sappiamo che ha avuto una breve storia con Linda Mauri, anche lei protagonista del docu-reality. Per il resto sembra godersi la vita e le sue passioni, che vanno dallo sport al ballo.