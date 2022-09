Chi è Giovanni Ciacci del Gf Vip: dalla malattia all'età, dalla dieta al fidanzato

Chi è Giovanni Ciacci? Da Detto Fatto al Grande Fratello Vip, l'esperto di moda e volto televisivo sta portando per la prima volta nel reality show di Canale 5 il tema della sieropositività, attraverso un racconto che mette in luce la convivenza con la malattia. Proprio stasera, nella puntata della trasmissione in onda giovedì 29 settembre, un ulteriore faro si accenderà su un tema così delicato: in collegamento con la trasmissione ci sarà infatti un ospite speciale, ovvero il professore Andrea Gori, direttore dell’unità operativa di malattie infettive del Policlinico di Milano, docente dell’Università degli Studi di Milano e Presidente di Anlaids.

In attesa di sentire la sua storia raccontata attraverso le sue parole, di seguito trovate una biografia professionale e privata.

Giovanni Ciacci nasce a Siena l’11 Marzo 1971. Il padre lascia la famiglia quando Giovanni è ancora piccolo e quest’ultimo cresce con la madre Erina e con i nonni. Ciacci lavora per diversi anni dietro le quinte come stylist e consulente d’immagine di personaggi famosi. Quando il suo volto ancora non è ancora molto noto, cura il look di molti artisti in occasione di otto edizioni del Festival di Sanremo; e collabora con fotografi prestigiosi. Importanti sono i lavori fatti per Stefano Dominella, presidente della Maison Gattinoni.

La malattia e la sieropositività

Poco prima dell'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci ha rivelato di essere positivo e ha spiegato che, tra gli scopi della sua partecipazione, c'è proprio quello di accendere un faro sulla malattia.

"Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne", ha dichiarato. "Negli Anni '80 la parola Hiv era sinonimo di morte. Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero". E ancora: "Oggi, con le cure, il tasso virale nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids. Certo, si muore ancora: chi non si può o non vuole curarsi o chi si accorge troppo tardi della sua sieropositività, magari in Aids conclamato. Ecco, in questi casi è difficile intervenire con successo sulla malattia. Se io mi tagliassi le vene di fronte a te e tu entrassi in contatto con il mio sangue non ti accadrebbe nulla, semplicemente perché nel mio sangue il virus non c'è. C'è nella mia mappatura genetica, c'è se sospendo le cure, ma se mi curo nessuno corre alcun rischio" .

Quando comincia ad assistere l’amica Valeria Marini il suo nome si diffonde anche a livello mediatico. A partire dal 2013 affianca Caterina Balivo nel programma pomeridiano “Detto fatto”, dove si occupa dei cambi di look; la conduttrice è sostituita nel 2018 da Bianca Guaccero, mentre Ciacci lascia lo show nel 2019. Nel frattempo, nel 2018 conduce su Tv8 “Vite da copertina”, accanto a Elenoire Casalegno. Nel corso dello stesso anno partecipa da concorrente a “Ballando con le stelle”, dove danza insieme a Raimondo Todaro: per la prima volta nella storia dello show una delle coppie è composta da due ballerini dello stesso sesso. I due si classificano al quinto posto.

Arrivato a Mediaset, Giovanni Ciacci è ospite ricorrente nei talk show di Barbara D’Urso. Annunciato nel cast de L’isola dei famosi 2021, il costumista a causa di un precedente Covid contratto non supera le visite mediche e fa da opinionista in studio durante le dirette del reality. Ciacci è il primo concorrente annunciato del Grande Fratello Vip 2022, in partenza il 19 settembre su Canale 5. Quasi in contemporanea a questa notizia lo stylist ha dichiarato di essere sieropositivo e di volere, grazie alla sua partecipazione al reality, comunicare a tutti che è possibile vivere con questa malattia infettiva. Al contempo si sono manifestate le perplessità da parte di detrattori che ritengono inopportuna tale sede per dibattere di argomenti tanto delicati. Di sicuro la sua partecipazione sarà destinata a far discutere molto.

Giovanni Ciacci ha confidato che in giovinezza la sua omosessualità non è sempre stata accettata da tutti. Dal 2018 e il 2019 ha avuto una relazione con Damiano Allotta (ex di Stefano Gabbana). Successivamente sono circolate foto che lo immortalano in compagnia di un ragazzo di nome Luca. Attualmente dovrebbe però essere single. In attesa di vederlo all’opera nella casa più spiata d’Italia, è possibile seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram. Dal 2021 ad oggi Giovanni Ciacci ha perso circa 25 kg, dichiarando di aver adottato, rispetto al passato, uno stile di vita sano.