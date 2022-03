Chi è Jessica Selassie, vincitrice del Grande Fratello Vip: dall'età al lavoro al flirt con Barù

Jessica Selassie è la vincitrice del Grande Fratello Vip. Dopo oltre sei mesi di gioco, e circa 4500 ore di diretta, tra le prime serate e le riprese della Casa h24, è lei la trionfatrice di una delle edizioni più lunghe della storia del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In seconda posizione, l'attore Davide Silvestri.

Chi è Jessica Selassie, vincitrice del Grande Fratello Vip (e pazza di Barù Gaetani)

Entrata nella Casa del Grande Fratello Vip sin dal principio, ovvero sin dalla prima puntata andata in onda il 13 settembre 2021, Jessica Selassiè si è distinta per il rispetto mostrato nei confronti di tutti i concorrenti. Arrivata carica di insicurezze, col tempo è diventata "cazzutissima", come dichiarato da Sonia Bruganelli, opinionista del Gf Vip. Spietatissima la corte per Barù Gaetani, chef e coinquilino nel loft di Cinecittà, che però si è sempre mostrato reticente rispetto all'idea di cominciare con lei una love story, potrà sperare nell'idea di conoscerlo meglio ora che il gioco è finito, al riparo dall'occhio indiscreto delle telecamere.

Jessica prima del Grande Fratello Vip

Ventisette anni, classe 1994, quella al Grande Fratello Vip è stata per Jessica Selassie l'esperienza più importante in tv. Prima dello scorso autunno, infatti, era nota esclusivamente per aver partecipato alla seconda edizione di Riccanza, reality show di Mtv. E' stata concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini Insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, entrambe eliminate prima di lei (la prima nel corso della finale, la seconda invece a metà percorso). Polemiche in passato sul padre, Giulio Bissiri, è arrestato in Svizzera per truffa, dopo che si era parlato di presunta nobiltà per le tre ragazze. Appassionata di moda, Jessica Selassie è cresciuta tra Roma e Londra. Per lei si apriranno le porte del mondo dello spettacolo? Non è dato sapere.

"Ha fatto un upgrade esistenziale e gli auguro la fortuna", ha detto Sonia Bruganelli al termine del suo percorso.

"Una crisalide che, tutto ad un tratto, è diventato una farfalla. Quindi vola", ha fatto eco Adriana Volpe.

La classifica dei primi 4