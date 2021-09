Gf Vip, chi è Jo Squillo: il successo di "Siamo Donne" e il mistero sul suo presunto marito

Jo Squillo, volto noto della tv, cantante e dj è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Per Jo non è il primo reality: nel 2005 ha partecipato alla Fattoria 2 e nel 2019 all'Isola dei Famosi. Scopriamo qualche curiosità sulla concorrente.

Gf Vip: chi è Jo Squillo

Jo Squillo, nome d'arte di Giovanna Coletti, è nata il 22 giugno 1962. La sua carriera è iniziata con la musica e poi è diventata anche conduttrice televisiva. La sua prima canzone incisa risale al 1980 con "Sono cattiva/Orrore" quando faceva parte del gruppo "Kandeggina Gang". Negli anni '80 si susseguono numerosi stili e approcci alla musica, che l'hanno portata ad essere famosa anche in Spagna, fino al successo nazionale, nel 1991 con "Siamo Donne" cantata in coppia con Sabrina Salerno.

Da sempre si batte per i diritti delle donne - non a caso la canzone "Siamo Donne" recita "oltre le gambe c'è di più" - Jo Squillo è considerata "donna simbolo della lotta al maschilismo", ha anche ricoperto il ruolo di portavoce per la battaglia contro la violenza sulle donne.

Volto del programma Tv Moda, lo ha condotto a partire dal 1999 su Rete 4 per poi passare a Italia 1. Jo Squillo ha anche una società di produzione di eventi.

Purtroppo ha perso entrambi i genitori a distanza di un mese, nel 2019, dopo ben 60 anni di matrimonio.

Gf Vip, Jo Squillo: vita privata, una donna "da sempre libera"

Della vita privata di Jo Squillo si sa ben poco, tanto che da quanto si legge sul web sembrerebbe essere sposata con Gianni Muciaccia, cosa da lei smentita durante l'intervista realizzata dalla redazione del Gf Vip: