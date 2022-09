Chi è Luca Salatino del GF Vip, dalla carriera di chef alla fidanzata conosciuta a Uomini e Donne

La vita privata e professionale di Luca Salatino, pugile e chef già protagonista di Uomini e Donne e oggi concorrente del Grande Fratello Vip 7. Scopriamo qualcosa di più sul 30enne romano.

Carriera e vita privata

Luca Salatino è nato a Roma nel 1992. Figlio unico di genitori separati, nutre una passione per il pugilato ma nella vita di tutti i giorni fa lo chef in un ristorante di Trastevere. Il suo cavallo di battaglia è la pasta carbonara, piatto con il quale è finito su Gambero Rosso.

La depressione

Nel suo passato ha vissuto un momento buio dopo un intervento chirurgico alla schiena che non gli ha permesso di camminare per mesi, evento che gli ha causato una forte depressione. Ad aiutarlo in questo momento delicato è stata la mamma.

Luca Salatino ha cominciato il suo percorso nel dating show Uomini e Donne di Canale 5 come "non scelta" di Roberta Ilaria Giusti. Nel 2022 gli è stata data la possibilità di diventare tronista e così ha conosciuto Soraia Allam Ceruti che attualmente è la sua fidanzata.