Chi è Marco Bellavia del Gf Vip: dal figlio all'attività di mental coach

Vita privata e professionale di Marco Bellavia: dall’età al lavoro, da Bim Bum Bam all’attività da mental coach. Leggiamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui: dalla tv per ragazzi a instagram, da Paola Barale al figlio, da Cristina D’Avena a Stranamore. Fino alla partecipazione al Grande Fratello VIP 7, in partenza il 19 settembre 2022 su Canale 5.

Età, origini, studi, lavoro

Marco Bellavia nasce a Milano il 9 dicembre 1964. Conseguita la maturità scientifica, si iscrive all’ Università degli Studi di Milano per seguire il corso di laurea in Scienze geologiche e, parallelamente, inizia a svolgere il lavoro di modello. Lasciata l’Università dopo tre anni, concentra i suoi sforzi sul mondo dello spettacolo.

Marco Bellavia in tv

Il debutto televisivo di Marco Bellavia avviene nel 1986, quando interpreta il ruolo di Steve nella serie televisiva “Love Me Licia” con Cristina D’Avena. Riprende poi il suo personaggio anche per alcuni sequel e spin-off della serie: “Licia dolce Licia” (1987), “Balliamo e cantiamo con Licia” (1988), “Arriva Cristina” (1988), “Cristina” (1989) e “Cri Cri”(1990). A quel punto Marco Bellavia diventa uno dei volti di riferimento della tv per ragazzi, conducendo il celebre programma di Italia 1 “Bim Bum Bam”, dal 1990 al 2001. Tra il 2001e il 2002 partecipa ad altri due noti programmi di Mediaset: “Forum” e, da inviato, “Stranamore”. Lavora, poi, per i canali Gambero Rosso Channel, Telenova e Canale Italia. Il 19 settembre 2022 entra da concorrente nella casa del “Grande Fratello VIP”, reality giunto alla settima edizione.

Vita privata: Paola Barale, moglie, figli

Marco Bellavia è stato negli anni '90 protagonista di una storia d'amore d'eccezione: ha fatto coppia, dal 1992 al 1995, con la showgirl Paola Barale. In seguito la vita sentimentale del conduttore è stata molto discreta: nel 2007 è nato suo figlio Filippo, frutto della sua relazione con una donna di nome Elena. Quest'ultima non fa però parte del mondo dello spettacolo e le notizie riguardanti lei scarseggiano. Oltre a lavorare per la televisione, Marco Bellavia porta avanti anche l’attività di mental coach, come testimonia il suo profilo ufficiale di Instagram.

Marco Bellavia su Instagram