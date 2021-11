Gf Vip, chi è Maria Monsè: la carriera, il marito e la figlia Perla

Il Gf Vip è iniziato da due mesi, i concorrenti ancora non sanno quanto durerà ma hanno iniziato a capire che non finirà a dicembre per due motivi: sono ancora troppi e gli sono stati annunciati nuovi ingressi. Due di questi nuovi ingressi sono stati annunciati, in via ufficiale, poco prima della messa in onda della diretta del 22 novembre: Maria Monsè e Patrizia Pellegrino.

Chi è Maria Monsè

Maria Concetta La Rosa, questo il nome all'anagrafe di Maria Monsè, è nata e a Catania il 17 febbraio 1974. Dalla Sicilia, sognando la tv, si è trasferita in Lazio, a Roma. Negli anni '90 debutta in "Non è la Rai", poi ha ottenuto la conduzione di "Go Cart" e poi ha recitato in alcuni film tra cui “Io e il re” di Lucio Gaudino e "Ragazzi della notte" di Jerry Calà; per il piccolo schermo ha lavorato in "Il maresciallo Rocca", "Donna", “Annarè”, “Frigdaire – Il film” e nella serie "S.P.Q.R".

Gli anni 2000 sono per Monsè molto impegnati: ha condotto "Un giorno speciale", è stata opinionista di "Domenica In", entra nel cast di "Ho sposato un calciatore" e di "Fratello e sorello". Scrive anche un libro "l Monsè pensiero. Pensieri sparsi per giorni migliori" e poi sarà opininista nel 2006 della "Fattoria". È stata una delle giurate de "La pupa e il secchione" e qui conoscerà una delle concorrenti del Gf Vip 6: Francesca Cipriani.

Per due anni, dal 2008 al 2010, ha condotto "Salotto Monsè" e poi si è dedicata al teatro. Nel 2016 ha creato la sua linea di abbigliamento per bambini (Perla Monè). Nel 2018 è stata opinionista di "Pomeriggio Cinque", nello stesso anno partecipa anche al Gf Vip.

Per la conduttrice questa è quindi la seconda edizione del Gf alla quale partecipa.

Maria Monsè e Amedeo Goria

Durante Pomeriggio 5 la donna confermò di aver avuto un "flirt" con Amedeo Goria mentre lavoravano sul set del film Annarè, l'avance asarebbe avvenuta in un'ascensore: "Avevamo appena iniziato le riprese. Lui ha approfittato di un attimo che siamo rimasti insieme in ascensore e con questo riflesso pronto mi ha abbracciato e c’è stato questo bacio".

Maria Monsè la vita privata: il marito e la figlia

Monsè è sposata con Salvatore Paravia, i due sono molto legati e spesso ri-celebrano le loro nozze, nel 2019 una delle nuove celebrazioni era stata trasmessa in diretta a Pomeriggio Cinque. Maria è stata molto spesso criticata per l'educazione che impartisce alla figlia, che ha 15 anni, in quanto le consentirebbe di vestirsi con abiti troppo corti e vistosi. Le due, mamma e figlia, sono molto legate e si vogliono molto bene, pubblica spesso foto insieme.