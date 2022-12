Chi è Milena Miconi, concorrente del Gf Vip: dalla tv al marito

Lunedì 12 dicembre Milena Miconi è entrata nella casa del Grande Fratello come concorrente dell’edizione in corso. Ma cosa sappiamo di Milena Miconi? Da prima donna del Bagaglino ai lavori televisivi, ripercorriamo la sua carriera artistica curiosando anche nella vita privata.

Età, studi, primi lavori

Milena Miconi nasce a Roma il 15 dicembre 1971. Ottenuto il diploma di ragioneria, inizia a seguire il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo e dopo aver studiato recitazione, nei primi anni di carriera alterna teatro, fotoromanzi e il lavoro da modella.

Film e Bagaglino

Nel 1997 Milena Miconi intensifica la sua attività lavorativa. La vediamo in un episodio della soap opera di Rai 3 “Un posto al sole”, nei lungometraggi “Finalmente soli” e “Fuochi d’artificio”, dove è diretta da Leonardo Pieraccioni e, nei successivi anni, diventa primadonna del Bagaglino. Tra teatro e televisione, il padre della compagnia, Pier Francesco Pingitore, la dirige in “BuFFoni”, “Saloon”, “La casa delle beffe”, “Piacioni, burini & Co.”.

Dalle fiction al Grande Fratello Vip

Nel corso degli anni 2000 Milena Miconi prende parte a diverse miniserie televisive, come “Edda” e “La vita corre” (accanto a Beppe Fiorello), ma recita anche in diversi episodi di “Don Matteo” e a in singole puntate di serie di successo, come “Rex”, “Un medico in famiglia” e “Il restauratore”.

Il 12 dicembre 2022 Milena Miconi entra, a programma in corso, nella casa del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini giunto alla sua settima edizione.

Vita privata, marito, figlie

Milena Miconi ha sposato nel 2019 Mauro Graiani, regista e sceneggiatore genovese. L’unione è stata sancita dopo 18 anni di fidanzamento e la nascita di due figlie: Sofia (nata nel 2003) e Agnese (2010) La Miconi ha un profilo ufficiale di Instagram che conta circa 134.000 follower.