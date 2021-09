Gf Vip, chi è Miriana Trevisan: da Non è la Rai alla denuncia di molestie

Miriana Trevisan è stata una delle più amate e apprezzate showgirl degli anni ’90. Scopriamo però chi è nel dettaglio.

Gf Vip: chi è Miriana Trevisan

Miriana Trevisan è aata il 7 novembre 1972. È entrata nel mondo dello spettacolo grazie al programma Non è la Rai e a Gianni Boncompagni che l'ha lanciata nello showbiz. A 20 anni ha deciso di lasciare il programma, ma solo anni dopo ha spiegato il motivo a IoDonna: "Può sembrare assurdo, ma lasciai il programma perché iniziavo a capire che quello dello spettacolo sarebbe stato il mio futuro. Ma ero cosciente che non ero ancora pronta, che avrei dovuto prepararmi se avessi voluto farlo sul serio".

Lavorò poi in Mi ritorni in mente, con Red Ronnie, è stata la prima Velina "mora" di Striscia la Notizia insieme a Laura Freddi, che era la Velina "bionda", negli anni '90. Sono stati molti i suoi lavori per la tv, il cinema e il teatro, come non citare La Corrida con Corrado, e Pressing con Raimondo Vianello. In particolare ha un grande sodalizio con Mike Bongiorno, che la vuole per La ruota della fortuna e la fiction Carabinieri.

Nel 2017 ha partecipato all'Isola dei Famosi, dove arrivò quarta. Per lei quindi il Gf Vip non sarà la prima esperienza in un reality.

Gf Vip: la vita privata di Miriana Trevisan dalla denuncia di molestia al figlio

Miriana Trevisan è stata sposata con il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago), nel 2009 i due hanno avuto un figlio, Nicola, e loro nel 2013 si sono separati. La loro storia era nata nel 2002 in Sardegna, solo un anno dopo si sono sposati: insomma un legame bello e appassionato.

Dopo il divorzio la showgirl è stata legata allo scrittore e regista teatrale Giulio Cavalli, dopo due anni la relazione però è finita. Al momento sembrerebbe essere single.

A seguito delle denuncie contro Harvey Weinstein, Miriana Trevisan ha avuto il coraggio di denunciare che il regista Giuseppe Tornatore l’avrebbe molestata quando era ancora molto giovane: “Lui mi segui fino alla porta, mi appoggiò al muro e cominciò a baciarmi collo e orecchie, le mani sul seno, in modo abbastanza aggressivo. Riuscii a sfilarmi e scappai via”, ha raccontato a Vanity Fair. In seguito ha accusato di molestie anche il produttore Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger.

Tornatore, ospite da Che tempo che fa di Fabio Fazio, nel novembre 2017, ha risposto alle accuse:

"Io innanzitutto ho la coscienza a posto. Questo incidente non mi ha provocato sofferenze, stupore invece sì. Soprattutto mi ha svelato una dimensione che non conoscevo, e cioè che una mattina accendendo la televisione o il computer scopri di essere un mostro, di essere uno che non sei. Scopri, attraverso il loro metodo, che certi organi di stampa, non tutti fortunatamente, non seguono regole ortodosse, scrivono che sei un assassino senza riconoscerti il diritto al contraddittorio. Certo, tu in seguito potrai sempre cercare di dimostrare che non è vero, ma intanto ormai il danno è fatto: questo è un sistema mostruoso ed è assolutamente inaccettabile".