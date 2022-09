Chi è Nikita Pelizon del Gf Vip: dall'età all'ex fidanzato Matteo Diamante

Vita privata e professionale di Nikita Pelizon: influencer nata a Trieste, è dal 19 settembre 2022 tra le concorrenti del Grande Fratello Vip. Ma cosa sappiamo di Nikita Pelizon? Da Ex on the Beach a Pechino Express, dalle origini al lavoro, da Instagram all'ex fidanzato Matteo Diamante.

Età, origini, lavoro

Nikita Pelizon nasce a Trieste il 20 marzo 1994. Fin da giovanissima si appassiona al mondo della moda: entrata in questo settore all’età di 18 anni, si trasferisce a Milano dove sfila e comincia a farsi conoscere. In gioventù visita diversi paesi del mondo e trascorre tre mesi in Cina. Si segnala anche il ruolo da testimonial che ha in Svezia per l’azienda telefonica Tre.

Nikita Pelizon in tv: da Pechino Express al GF Vip

A partire dal 2018 Nikita Pelizon comincia a farsi conoscere dai telespettatori italiani. Quell’anno è infatti una delle tentatrici di “Temptation Island”, reality di Canale 5. Un anno dopo appare nella fiction di Rai 1 “Un passo dal cielo”, con Terence Hill. Nel 2020 partecipa a “Ex on the Beach”, dove incrocia l’ex fidanzato Matteo Diamante. La consacrazione arriva nel 2022, quando partecipa insieme a Helena Prestes a “Pechino Express”: un viaggio in Medio Oriente molto intenso, che vede le due ragazze sfiorare la vittoria. Alla fine della corsa si piazzano infatti al secondo posto. Il 19 settembre 2022 Nikita Pelizon entra da concorrente nella casa del “Grande Fratello VIP”, reality di Canale 5 giunto alla settima edizione.

La vita privata e l'ex fidanzato Matteo Diamante

Nikita Pelizon è stata fidanzata con Matteo Diamante. Lui è un volto noto ai telespettatori di "Uomini e donne" dove durante la stagione 2020-2021 corteggiava la tronista Sabrina Ghio. Successivamente lo abbiamo visto come naufrago a L'isola dei famosi' e pupo de 'La pupa, il secchione e viceversa'. Dopo la rottura, lo show 'Ex On the Beach' li ha fatti riavvicinare. Non sappiamo se i due sono ancora in buoni rapporti, ma il "Grande Fratello VIP" potrebbe rispondere a questa e a molte altre domande. Nel frattempo possiamo seguire Nikita sul suo profilo Instagram, dove l’attività di influencer va a gonfie vele.

Nikita Pelizon su Instagram