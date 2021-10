GF Vip, chi è il padre delle principesse Selassiè e perché è in carcere

L’uomo noto come Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié in realtà si chiamerebbe Giulio Bissiri e non vanterebbe affatto origini nobili

Chi è il padre delle principesse Selassiè, concorrenti del GF Vip? E perché l’uomo è finito al centro delle cronache delle ultime ore? Il caso sta destando parecchia curiosità dopo la notizia secondo cui Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, 65 anni, arrestato in Lussemburgo lo scorso giugno, ora si troverebbe in prigione in Svizzera per scontare tre mesi di carcere.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, nel mandato di cattura internazionale emesso il 5 marzo scorso dalle autorità elvetiche per una truffa da 10 milioni di franchi, al nome del “discendente” del Negus, l’imperatore di Etiopia Heilé Selassié, si aggiungerebbe quello di “Giulio Bissiri”, suo vero nome.

Chi è padre delle principesse Selassiè

Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè sono arrivate al GF Vip in qualità di nipoti dell'ultimo imperatore d'Etiopia, ma, stando proprio alle ultime notizie, in realtà non vanterebbero nobili origini. Il padre, infatti, sebbene sia nato davvero in Etiopia, sarebbe il figlio di un giardiniere italiano che lavorava presso il palazzo del Negus etiope e trattato al pari dei nipoti dell’imperatore Selassié con cui ha trascorso la sua infanzia. Una volta adulto, l’uomo avrebbe poi convinto alcuni discendenti legittimi di Hailé Selassié, ormai poveri e sull’orlo di una banca rotta, a firmargli una delega e a soprassedere sulla sua “discendenza” dal duca di Harar, il secondogenito dell’imperatore, riuscendo a far modificare i suoi documenti e passare per il terzo nella successione imperiale etiope.

L’arresto del padre delle principesse Selassiè

Il caso è stato affrontato nelle scorse ore dalla tv svizzera che ha parlato dell’arresto dell’uomo avvenuto in Lussemburgo su ordine della procura ticinese per un raggiro da oltre 10 milioni di franchi compiuto proponendo a tre investitori fantomatici affari con bond tedeschi datati 1922 e garantendo loro grandi compensi. Gli investitori, dopo bonifici per diversi anni, avevano poi sporto denuncia. Selassié dovrà rimanere in carcere per i prossimi tre mesi, per evitare inquinamento di prove.

Il caso sarà tema della diretta televisiva della puntata del GF Vip di stasera, venerdì 1°ottobre, trattato da Alfonso Signorni che si presume affronterà l’argomento delle presunte nobili origini con le stesse “principesse” concorrenti.