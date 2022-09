Chi è Pamela Prati al GF Vip: dalla vita privata al "caso Mark Caltagirone"

Vita privata e professionale di Pamela Prati: soubrette di successo, la vedremo dal 19 settembre nella casa del Grande Fratello VIP. Ma cosa c’è da sapere su Pamela Prati? Dall’età al vero nome, dalla televisione ai fidanzati, fino al caso di Mark Caltagirone.

Età, vero nome, provenienza, famiglia

Pamela Prati (nome d’arte di Paola Pamela Pireddu) nasce ad Ozieri (provincia di Sassari) il 26 novembre 1958. La sua è un’infanzia molto difficile. La madre è una vedova di guerra con due figli e abbandonata dal fidanzato di origini spagnole (sposato con un'altra donna). Dall'età di un anno e mezzo e fino ai dieci anni la piccola Pamela cresce a Tempio Pausania in un collegio di suore. Compiuti 18 anni, si trasferisce a Roma dalla sorella maggiore. Inizialmente lavora come commessa in un negozio di abbigliamento, ma quando viene notata da un fotografo comincia a fare la modella.

Pamela Prati: da Playboy al Bagaglino

All’inizio degli ’80 Pamela Prati inizia a recitare in alcune commedie sexy e posa più volte nuda per l’edizione italiana di Playboy (nel 1980 viene anche eletta Playmate dell’anno). Nel 1987 inizia invece la sua collaborazione con Pier Francesco Pingitore, regista e autore che le assegna il ruolo di soubrette del Bagaglino. Da "Biberon" fino a "Crème Caramel", diventa quindi un volto popolare della nostra tv. Dal 1992 al 1994 conduce "La sai l'ultima?" insieme a Pippo Franco. Tra le altre sue collaborazioni degli anni '90 si ricordano "Scherzi a parte", "Re per una notte" e "Sotto a chi tocca". Tra i suoi impegni degli anni 2000 troviamo quello di insegnante di "Amici" (2006) e quello di opinionista a "L'isola dei famosi" (2006).

Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022

Nel 2016 Pamela Prati è una delle concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip. L'esperienza però non va a buon fine e viene eliminata a causa di molte violazioni del regolamento. Dal 19 settembre 2022 torna nella casa del Grande Fratello Vip: una vera coccasione di riscatto.

Vita privata, fidanzati

Nel corso degli anni sono stati attribuiti a Pamela Prati flirt più o meno brevi: Kabir Bedi, Sandy Marton, Richard Gere, Max Bertolani e Franco Causio. Più certa la relazione avuta con Ciro Quaranta. C'è poi stato il matrimonio (durato circa due anni) con l’imprenditore argentino Daniel Sebastian Jabir e una storia di otto anni con Francesco, un ragazzo molto più giovane di lei. Al momento sarebbe single.

Il finto marito: il caso Mark Caltagirone

A monopolizzare però la vita privata di Pamela Prati è la storia di Mark Caltagirone: quando a dicembre 2018 Pamela Prati annuncia il matrimonio con questo misterioso, accendendo la curiosità dei media. Mentre la donna continua nei successivi mesi a parlare di questo fantomatico uomo in vari salotti televisivi, nessuno riesce a scovarlo. Nel maggio 2020 la Prati annuncia che l’uomo non esiste e l’anno successivo confessa di essere stata pesantemente plagiata dalle sue due manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Pamela Prati su Instagram