Chi è Patrizia Pellegrino: la carriera, i figli e la lotta contro il tumore

Durante la 21esima puntata del Gf Vip hanno fatto il loro ingresso nella Casa due nuove vip: Patrizia Pellegrino e Maria Mosè. Pellegrino è un'attrice, televisiva e teatrale, e conduttrice, questo per lei non è il primo reality, ha già partecipato all'Isola dei Famosi.

Chi è Patrizia Pellegrino: la sua carriera

Patrizia Pellegrino è nata a Torre Annunziata, Napoli, il 28 luglio 1962. Da sempre con la passione per la recitazione presto debutta come attrice: è il 1977 quando prende parte al film Onore e guapparia di Tiziano Longo. Riesce ad affermarsi come attrice e conduttrice, infatti in tv le affidano la Gran Canal e Sereno Variabile, dopo la tv arriva il teatro: il suo vero amore, sul palco ha recitato fino a poco prima di entrare nella Casa.

Per l'attrice questa non è la prima esperienza in un reality: nel 2004 era uno dei naufraghi dell'Isola del Famosi.

Gf Vip, Patrizia Pellegrino: vita privata, mariti, figli e la lotta contro il tumore

Patrizia Pellegrino ha avuto due matrimoni: con Pietro Antisari Vittori e Stefano Todini. Dal primo matrimonio ha avuto tre figli Tommaso, Arianna e Riccardo, quest'ultimo è tragicamente morto pochi giorni dopo la sua nascita. Questa perdita ha segnato duramente Patrizia che ospite da Caterina Balivo affermò: "Sono andata in depressione, non uscivo più di casa". Arianna è affetta da una malattia genetica, per i medici non sarebbe stata in grado di camminare, adesso ha 22 anni e studia lingue all'università. Grazie alla costanzata, alla tenacia e alla fisioterapia è molto migliorata.

Nel 2016, Pellegrino ha conosciuto, Giampaolo Embrione, manager di professione e suo compagno. La donna usa i social, ma non condivide spesso foto della sua vita sociale.

La scoperta della malattia è arrivata per caso, in occasione di una tac, ed ha reso necessario un urgente intervento chirurgico in quanto la diagnosi era tumore al rene. Rimosso il rene, Patrizia è tornata a casa ed è stata amata dai suoi cari, ha poi continuato a tenere sotto controllo la malattia scoperta solo a febbraio 2021. Non è la prima volta che Pellegrino si trova a reagire contro importanti problemi di salute. Quando è nata la sua seconda figlia, Arianna, mamma e neonata sono finite in rianimazione per complicazioni. E il ricordo di quei momenti oggi si rinverdisce con rabbia nell'intervista che ha rilasciato al settimanale Grand Hotel. "Credevo di aver già pagato il prezzo della mia felicità e invece no, è arrivata la tegola del tumore - dice a tal proposito - Penso che il destino continui a mettermi alla prova perché sa che non mollo, che sono forte come una leonessa".