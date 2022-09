Chi è Patrizia Rossetti del Gf Vip: dalle televendite al matrimonio (naufragato)

Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip, al via su Canale 5 lunedì 19 settembre. Dall'età alla carriera, passando per la vita privata, scopriamo più da vicino quello che la riguarda.

Nata a Montaione, in provincia di Firenze, nel 1959, Patrizia Rossetti ha 63 anni. Da bambina si trasferisce a Empoli con la famiglia e inizia già da giovanissima a lavorare in alcune tv locali, provando così a inseguire il sogno del mondo dello spettacolo, dove approderà nell'81, vincendo il concorso Una valletta per Sanremo all'interno della trasmissione Domenica in.

Nel 1982 Patrizia Rossetti presenta il Festival di Sanremo accanto a Claudio Cecchetto. Nello stesso anno conduce, sempre in Rai, il programma 'Prossimamente' - Programmi per sette sere' e alcune trasmissioni musicali, fino ad arrivare alla conduzione di Miss Italia. Nell'83 debutta su Rete 4 come valletta nel quiz 'Un milione al secondo', condotto da Pippo Baudo. Seguono numerosi programmi, ma la grande popolarità arriva nell'89 grazie a 'Buon pomeriggio', su Rete 4. Per anni è stata il volto simbolo del canale Mediaset (allora ancora Fininvest), fino a quando non ha visto diminuire drasticamente la sua presenza in video, a metà degli anni '90. La rinascita grazie alle televendite, con cui è tornata in auge televisivamente per diversi anni. Si è cimentata anche come cantante, attrice teatrale e speaker radiofonica.

Patrizia Rossetti non è nuova ai reality. Nel 2005 era nel cast del reality di Canale 5 'La fattoria', nel 2015 è stata uno degli ospiti fissi di 'Quelli che il calcio' su Rai 2. Nel 2018 ha vinto 'Pechino Express' in coppia con Maria Teresa Ruta (formavano la coppia 'Le signore della tv').

Patrizia Rossetti non ha figli ed è attualmente single. E' stata legata sentimentalmente a Rudy Londoni, tecnico degli studi Mediaset, per 13 anni. Si sono conosciuti nel 2006 e sposati nel 2012. Il matrimonio è finito nel 2019, ma tra loro è rimasto un ottimo rapporto. Si sono lasciati al ritorno da Pechino Express, come raccontò la conduttrice in un'intervista: "Al mio ritorno la situazione è precipitata. Mi sono accorta che tra di noi non c'era più niente quando è calato il silenzio e non avevamo più nulla da dirci".