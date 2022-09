Chi è Sofia Giaele De Donà del Gf Vip: dal lavoro come stilista al matrimonio tenuto segreto

Vita privata e professionale di Sofia Giaele De Donà: già vista in Ti spedisco in convento, il 19 settembre 2022 entra da concorrente nella casa Grande Fratello VIP 7. Dall’età alle origini, dalla dalla moda al web, dal suo brand al fidanzato.

Età, origini, famiglia, studi, moda

Sofia Gioele de Donà nasce a Conegliano Veneto, provincia di Treviso, il 13 ottobre 1998. Inizia a sfilare da giovanissima, tanto che il suo trasferimento a Milano è un vero tuffo nel mondo della moda: la ragazza non è sedotta soltanto dalla possibilità di fare la modella, ma vuole imparare tutti i meccanismi e i segreto che si celano dietro questo lavoro: apre un blog di moda e studia Fashion Business all’Accademia del Lusso.

Sofia Giaele de Donà al Grande Fratello VIP 2022

La sua prima esperienza televisiva avviene con la partecipazione al docu-reality di Discovery + “Ti spedisco in convento”. Apre poi una casa di moda tutta sua, dove è stilista e produttrice. Ad inizio 2021 inaugura un suo brand (SGDD BRAND) e successivamente un secondo marchio che si occupa esclusivamente di vestiti per donne musulmane. Influencer ma anche imprenditrice, nel settembre del 2022 torna in televisione, come concorrente della settima edizione del “Grande Fratello VIP”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfondo Signorini.

Vita privata, fidanzato, marito

La informazioni sulla vita sentimentale di Sofia Giaele de Donà sono contrastanti: alcune fonti la vogliono come fidanzata da circa quattro anni con un ragazzo americano, con il quale trascorrerebbe parte del suo tempo proprio negli Stati Uniti. Altri la vogliono sposata con un imprenditore americano: la ragazza pare abbia avuto una relazione con un ingegnere aerospaziale di 42 anni. Ma a sanare ogni dubbio ci ha pensato la stessa Sofia Giaele condividendo sul suo profilo Instagram foto e video del suo matrimonio da sogno a Tulum in Messico, qualcuno - commentanto i post - le ha chiesto come mai abbia aspetato così tanto a mostrare gli scatti del lieto giorno su Instagram ( dove è seguita da 100mila follower), "forse perché adesso stai per entrare al Gf?" qualcuno ha lanciato questa provocazione, notando la vicinanza della pubblicazione con l'inizio del reality.

Di certo il Grande Fratello VIP non mancheranno le occasioni per parlare proprio della sua sfera privata.