Gf Vip, chi è Soleil Sorge tra polemiche e amori finiti

Soleil Sorge è una delle concorrenti del Gf Vip 6. Di seguito tante curiosità sulla sua vita privata, sui suoi ex fidanzati, sul suo passato televisivo.

Gf Vip: chi è Soleil Sorge

Soleil Sorge è nata a Los Angeles e ha 27 anni. È nata da padre italiano e madre americana e, terminato il liceo scientifico, ha studiato recitazione e teatro. È un'influencer, presentatrice televisiva e fotomodella. Nel suo curriculum vanta esperienze in emittenti televisive locali e una partecipazione a Miss Italia (l'anno che vinse Clarissa Marchese). È diventata famosa grazie al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne.

È stata spesso ospite nei programmi di Barbara D'Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live dove si è di nuovo distinta per il suo spirto polemico.

Gf Vip: Soleil, single o fidanzata?

Durante Uomini e Donne è stata la corteggiatrice di Luca Onestini che, al termine del suo percorso, la scelse. Il suo nome è stato tra i più chiacchierati anche nel corso della seconda edizione del Gf Vip, perché Soleil lasciò Onestini proprio durante la sua permanenza nella casa per fidanzarsi con Marco Cartasegna. Presto anche la relazione con Cartasegna è giunta al termine.

La sua partecipazione ad un altro reality, l'Isola dei Famosi, le ha permesso di conoscere un nuovo, anche se ormai ex, fidanzato: Jeremias Rodriguez. I due dopo la partecipazione allo show hanno iniziato a frequentarsi, fino ad arrivare al punto di fare le presentazioni ufficiali in casa. L'8 gennaio 2020 Sorge ha ufficializzato, su Instagram, la rottura dal fratello di Cecilia e Belen Rodriguez: "Strappiamo il cerotto: sono single, felicemente single. Io e Jeremias ci siamo lasciati da un po'. Come in ogni storia ci si prova fino alla fine, ma ci sono purtroppo situazioni malsane, rapporti destinati a finire e così è stato.