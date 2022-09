Chi è Wilma Goich del Gf Vip: dalla morte della figlia all'amore con Vianello

Vita privata e professionale di Wilma Goich, che debuttò da cantante al Festival di Sanremo del 1965 e si mette adesso in gioco entrando nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Ma chi è Wilma Goich? Dalle origini alla musica, dalla televisione a Teo Teocoli, da Edoardo Vianello alla figlia.

Età, famiglia, origini

Wilma Goich nasce il 16 ottobre 1945 a Cairo Montenotte (provincia di Savona) da genitori emigrati da Zara: all'epoca Regno d'Italia, ma adesso città della Croazia. Fin da bambina si mostra molto intonata e predisposta per la musica.

Wilma Goich cantante

Nel 1965 partecipa al Festival di Sanremo, ottenendo un grande successo con la canzone "Le colline sono in fiore", una hit che nel tempo la accompagna con costanza. Nel 1966 viene applaudita invece al Festival della Canzone Napoletana, dove interpreta il brano "Pe' strade 'e Napule". Partecipazioni successivamente al Festival di Sanremo con le seguenti canzoni: In un fiore (1966), Per vedere quanto grande è il mondo (presentata assieme a The Bachelors, 1967), Gli occhi miei (1968), Baci baci baci (1969). Negli anni ‘70 inizia ad esibirsi con l'allora marito Edoardo Vianello nel duo I Vianella, che ottiene un buon successo con canzoni come "Semo gente de borgata", "Fijo mio" e "Volo di rondine". Quando la coppia si separa cessa anche la collaborazione artistica.

Wilma Goich al Grande Fratello VIP 2022

Nel 1990 Wilma Goich affianca Mike Bongiorno nella conduzione del quiz show “Tris”. Nel 1994 torna a Sanremo con il gruppo Squadra Italia, composto prevalentemente da “vecchie glorie” della nostra canzone. Per l’occasione interpretano il brano “Una vecchia canzone italiana”. Dal 19 settembre 2022 partecipa da concorrente alla settima edizione del Grande Fratello VIP.

Vita privata, fidanzati, marito

Nel 1965, durante la Caravella dei Successi di Bari, Wilma Goich conosce e si fidanza con l'attore e comico Teo Teocoli; la loro è però una storia breve. Nel 1967 si lega a Edoardo Vianello, tra i più celebri cantanti italiani dell'epoca. I due si sposano e restano insieme per oltre dieci; il divorzio arriva nel 1981. Dalla loro unione nasce nel 1970 Susanna. Quest'ultima muore nel 2020 a soli 49 anni.

La morte della figlia Susanna

Speaker radiofonica - negli ultimi anni voce di Radio Italia Anni '60 Roma - e figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich, Susanna Vianello è morta nell'aprile del 2020. Malata di tumore, scoperto appena un mese prima, si è spenta poco prima di compiere cinquant'anni.

Wilma Goich su Instagram

Ha un profilo Instagram in cui conta qualche centinaio di follower