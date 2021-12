Chi esce stasera dal Gf Vip: l'elenco dei concorrenti e delle loro motivazioni

Non tutti i personaggi del Grande Fratello Vip hanno accolto con favore l'idea di un prolungamento del reality show fino a marzo 2022. Proprio questa sera, lunedì 13 dicembre 2021, si deciderà la sorte di tutti gli inquilini della Casa: dopo essersi confrontati con i parenti nel corso di una telefonata messa a disposizione dalla produzione, i vip comunicheranno ufficialmente in diretta se rimarranno in gara oppure no. C'è chi sogna di ricongiungersi per Natale con la famiglia, chi invece semplicemente non se la sente di proseguire in una avventura così particolare per troppo tempo.

Chi ha detto di voler lasciare

Ad aver comunicato definitivamente la loro dipartita dal gioco sono quattro concorrenti. Su tutti Aldo Montano: lo schermidore desidera passare le feste con la moglie e i figli.

C'è poi Davide Silvestri, attore e concorrente molto apprezzato dal pubblico, che non se la sentirebbe di continuare: "Mi sembra che non mi sono risparmiato, almeno mi sembra - ha dichiarato - Non è che sono stato a dormire tutto il giorno… io qualcosa credo di aver fatto. Adesso mi sento un po’… mi spiace essere morto capito? E per rispetto preferisco lasciare il posto ad un altro e lasciare un buon ricordo perché tanto non farei una bella cosa ed ho bisogno del mio lavoro adesso oltre al fatto che sento di non dare niente adesso ho bisogno di tornare alla mia vita perché è già tanto che sono…".

Verso l'uscita anche Manuel Bortuzzo. Da parte sua infatti non c'è più interesse per la sfida. Il gioco, secondo lui, è bello quando dura poco: "Io non faccio questo mestiere, è stata un’esperienza e non mi interessa continuare. Ho già avvertito gli autori di farmi portare il mio smoking per uscire elegante", dichiara. Un cambio di idea potrebbe arrivare alla ritrovata vicinanza con Lulù Selassie, la ragazza con cui è in corso una turbolente love story.

Pare voglia uscire anche Francesca Cipriani. Una scelta che sarebbe dettata dal cuore e dalla mancanza del fidanzato Alessandro. Eppure il suo amore per il lavoro televisivo potrebbe in qualche modo farle cambiare idea... Staremo a vedere.

Manila Nazzaro è sulla via dell'uscita. Il motivo? Una telefonata "particolare" che gli è arrivata ieri. E' stata lei stessa a rivelardo ad Aldo Montano, sottolineando quindi l'esigenza di andarsene. Non è chiaro che cosa abbia saputo Manila, ma ultimamente si era detta preoccupata della gestione dei figli da parte dell'ex marito.

Gli indecisi

Katia Ricciarelli. La cantante lirica possa decidere di firmare un cosiddetto "contratto ponte" che la porti a rimanere nel reality show sino ai primi di gennaio liberandola poi in vista di altri impegni professionali.

In bilico anche Carmen Russo, che aveva detto di voler trascorrere il Natale con marito Enzo Paolo Turchi e figlia Maria.

Chi rimane sicuramente

A rimanere sono senza dubbio gli ultimi concorrenti entrati. E duque le ultime due sorelle Selassiè, Maria Monsè, Valeria Marini, Giacomo Urtis, Biagio D'Anelli. A restare anche Miriana Trevisan.

Impossibile poi ipotizzare l'uscita di Alex Belli e Soleil Sorge, che stanno tenendo letteralmente in piedi questa edizione del reality show viste le grande dinamiche che stanno creando con la loro love story fedifraga.

Resteranno in gara anche Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

Gli eliminati delle scorse puntate

Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié e Patrizia Pellegrino.