Sei nuovi concorrenti al Gf Vip: chi sono e quando entrano

Se a scriverlo c'è Davide Maggio, allora c'è da crederci. E' di queste ore l'annuncio dell'ingresso di sei nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip, in occasione della puntata in onda giovedì tre novembre. A darne anticipazione, svelando però solo due dei nomi in lizza, è il sito specializzato in tematiche televisive e da sempre vicino al mondo Mediaset.

A fronte di quattro nuovi inquilini ancora ignoti, Maggio anticipa due vip pronti all'accesso al loft. Si tratta anzitutto di Luca Onestini, nato come tronista di Uomini e Donne, presto divenuto concorrente proprio al Gf Vip (dove si è innamorato della ex fidanzata Ivana Mrazova) ed oggi pronto a fare il bis. Atteso anche Edoardo Tavassi, fratello dell'influencer Guendalina Tavassi, che molto è stato apprezzato in occasione della partecipazione all'Isola dei Famosi da cui però si è dovuto ritirare con anticipo per motivi di salute.