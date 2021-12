Chi sostituirà Sonia Bruganelli al Gf Vip. E la reazione di lei

Sonia Bruganelli lascerà il Grande Fratello Vip? E, soprattutto, in questo caso, chi sarà a sostituirla? Si rincorrono i pettegolezzi a proposito della opinionista del reality show di Canale 5, finita al centro di una lite col conduttore Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata. A rompere il silenzio a tal propostio è lei stessa, ma anche Gabriele Parpiglia, autore televisivo molto vicino ad Sdl tv, la webtv che fa capo proprio a Sonia.

"Sonia lascia il Gf Vip, ma per una puntata"

Sonia Bruganelli lascia il GF Vip? La verità sta nel mezzo. O meglio, la donna avrebbe messo da subito le cose in chiaro: a causa di una vacanza, organizzata presumibilmente col marito Paolo Bonolis e con la famiglia, avrebbe deciso già in passato di saltare una puntata del programma. E l'addio non sarebbe dunque definitivo ma solo legato ad un avvenimento specifico. "Il fatto è che lei aveva già detto che avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF - fa sapere Parpiglia - O meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa di Sonia non significa che non verrà sostituita e che ci sarà solo Adriana".

Chi la sostituisce?

Chi la sostituirà, allora? "Il nome della prescelta è stato già fatto, il personaggio è già stato scelto - prosegue ancora l'autore tv - Posso dirvi che va ricercato all’interno del cast del Grande Fratello Vip 1. La persona che sostituirà Sonia sarà una ex concorrente donna di 44 anni. Chi è intelligente la indovina. Sarà un nome che rimanda in qualche modo a qualcosa che si avvicina a Sonia e al suo mondo. Ha avuto “l’ok” di Sonia e potrebbe avvicinarsi a lei, ma non dico altro adesso".

Tante le ipotesi che si fanno in rete, mentre in molti tifano per Stefania Orlando, ex concorrente del Grande Fratello Vip lei stessa nella passata edizione, che sta vivendo una vera e propria nuova primavera professionale. E che, proprio di recente, è intervenuta sulle dinamiche createsi nella casa via social, accusando Soleil Sorge, tra le concorrenti più discusse di questa edizione. Lei, al momento, non si sbilancia né commenta i rumors.

La reazione di lei ai pettegolezzi

Sull'ipotesi di abbandonare invece in maniera definitiva il gioco, è proprio Sonia a rompere il silenzio e mettere le cose in chiaro: "Ma noooo", scrive mentre condivide un video realizzato su TikTok da alcuni utenti che hanno fatto un collage coi volti delle sue pseudo-sostitute. Insomma, i fan della imprenditrice possono tirare un sospiro di sollievo.

Le liti con Signorini e i perché dell'addio (mancato)

Ma come mai si è arrivati a parlare di un abbandono di Sonia, se di vero nella realtà c'è ben poco? In primis tutto potrebbe essere ricollegato proprio alla mancata presenza in una delle prossime puntate: si sa che ogni rumors diventa valanga nel mondo dello spettacolo. In secondo luogo a far ipotizzare il peggio sono state le tensioni col conduttore Alfonso Signorini: oltre alla lite in diretta della scorsa settimana, quando lei ha letteralmente abbandonato lo studio, anche la replica a tono sullo scandalo aborto sollevato dal conduttore. Anche in quest'ultimo caso, Sonia aveva risposto a tono. Senza mai risparmiarsi.

In basso, il video condiviso da Sonia Bruganelli su Instagram