Fabrizio Corona: "Vi svelo in anticipo chi vince il Grande Fratello Vip (e perché)"

Impazza il totonomi per il vincitore del Grande Fratello Vip, che arriverà alla sua ultima puntata lunedì prossimo. Mentre cresce l'attesa per conoscere il nome del trionfatore, Fabrizio Corona è pronto ad avanzare - con assoluta certezza - un nome: "Vi svelo in anteprima il vincitore del Grande Fratello Vip", scrive l'ex re dei paparazzi su Telegram, piattaforma di messaggistica attraverso cui ultimamente si sta divertendo a lanciare i suoi scoop. "Il vincitore è Edoardo Tavassi", annuncia. E aggiunge: "C'è un perché: non si tratta di un complotto, bensì del fatto che ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui".

Quello a cui Fabrizio si riferisce è probabilmente la forza della fandom di Edoardo, ovvero quel suo gruppo di fan talmente tanto attivi da potersi appropriare del risultato finale del reality show di Canale 5. Del resto Tavassi è apparso sin dal principio uno dei concorrenti più apprezzati del programma, per via della sua ironia, nonché uno dei principali protagonisti delel love story che sono nate all'interno del loft di Cinecittà. Classe 1985, romano, Edoardo è fratello della più famosa Guendalina Tavassi, oggi influencer e lei stessa ex concorrente del Gf Vip. Sarà corretto il pronostico di Corona?