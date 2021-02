Chi vince il Grande Fratello Vip 2021? Spunta il nome

La finale del reality show è prevista per lunedì primo marzo alle 21.40 in prima serata su Canale 5. Ecco il toto-nomi

Chi vince il Grande Fratello Vip 2021? A pochi giorni dalla messa in onda della finale, prevista per lunedì primo marzo alle 21.40 in prima serata su Canale 5, tra i telespettatori è ufficialmente partito il toto-nomi. E non solo tra loro, dal momento che i siti di scommesse si stanno scatenando con i pronostici. Al momento i finalisti ufficiali sono tre, ovvero Dayane Mello, Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi, mentre al televoto ci sono invece Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco) e Stefania Orlando, ma la puntata di questa sera potrebbe rivelare sorprese.

Chi vince il Grande Fratello Vip? Il nome della favorita

Ma, al di là di quanto potrebbe accadere nell'appuntamento in onda stasera, sono invece pronti già a scommettere sui nomi di Dayane Mello e Tommaso Zorzi, Snai, Sisal e Goldbet, ovvero le principali società attive in Italia nel Gioco Legale. Sarebbero questi due i concorrenti pronti a contendersi il primo posto.

La vera favorita è proprio Dayane Mello. Modella brasilinana, ha potuto contare fin dall'inzio del reality show di Canale 5 su una fandome molto potente, composta non solo di telespettatori italiani ma anche di pubblico proveniente dall'estero (in tal senso, è impossibile dimenticare la polemica sui presunti voti truccati). Nel corso della sua esperienza al Gf Vip, inoltre, è stata molto 'chiacchierata' la sua relazione con Rosalinda, di cui ha detto di essersi innamorata: tra le due un bacio, tanto affetto e complicità, peccato però che la giovane siciliana abbia poi scelto di cominciare una relazione con Andrea Zenga. Da sottolineare che la concorrente ha deciso di restare in gioco nonostante la morte del fratello Lucas, avvenuta proprio mentre lei si trovava nel loft di Cinecittà.

Al secondo posto tra i favoriti, appunto, c'è Tommaso Zorzi, quotato ad 1.70: da subito l'influencer milanese si è attestato come uno dei protagonisti più chiacchierati del reality show, tanto che la stessa Maria De Filippi è intervenuta in diretta per manifestargli tutto il suo apprezzamento (e pare che stia pensando di includerlo in uno dei suoi programmi).

Chi sono i concorrenti sfavoriti alla vittoria

Netto stacco nella classifica dei favoriti secondo gli scommettitori per Adua Del Vesco, quotata a 10, e Pierpaolo Petrelli, fermo tra 12 e 16 in quotazione.

Pare invece non ci sia alcuna speranza per gli ultimi due che chiudono la classifica, ovvero Samantha De Grenet, entrata in cosa qualche settimana fa, e Andrea Zelletta, presente sin dal principio del gioco.