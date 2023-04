Chi vince il Grande Fratello Vip 2023? Spunta il nome

Chi vince il Grande Fratello Vip 2023? Una domanda più che lecita e che crea non poco interesse visto che questa edizione è stata la più lunga di sempre, anche di quella dello scorso anno in cui vinse Jessica Selassiè che fu in programma su Canale 5 per ben 6 mesi (la settima edizione è durata 7 mesi). La questione toto-nomi ha subito un picco d'interesse dopo che Fabrizio Corona, tramite il suo canale Telegram, ha annunciato quello che secondo lui sarà il vincitore senza alcun dubbio.

Il nome fatto da Corona è quello di Edoardo Tavassi, per lui "c'è un perché: non si tratta di un complotto, bensì del fatto che ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui". Ma vediamo cosa dicono i siti delle scommesse e scopriamo chi è il favorito tra: Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Giaele De Donà.

Chi vince il Grande Fratello Vip? Il nome della favorita

Una finale quasi tutta al femminile quella di questa settima edizione del Gf Vip, in attesa della diretta di stasera, 3 aprile, scopriamo cosa dicono gli operatori attivi nelle scomesse come Snai, Sisal e Eurobet. Le quote parlano chiaro

In attesa dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022 alcuni operatori attivi nelle scommesse come Snai, Sisal, Eurobet indicano Jessica Selassiè come la vincitrice. Tutti e tre i portali danno come papabile vincitrice Oriana Marzoli (con una quotazione tra 1.80 e 1.90), il secondo e terzo posto invece sono molto combattuti tra Tavassi e Pelizon, mentre il quarto posto sarebbe di Micol Incorvaia (quotazioni tra 7 e 12) e a seguire il quinto di Giaele De Donà.

Chi è Oriana Marzoli, favorita alla vittoria per Il Grande Fratello Vip 2023

Ha 31 anni, è nata a Caracas, in Venezuela, ed è particolarmente famosa in Spagna dove ha partecipato a molti programmi tv tra cui numerosi reality. Quando aveva 20 anni ha partecipato alla versione spagnola di Uomini e Donne, Muieres Y Hombre, come corteggiatrice, ma non fu scelta e così fu chiamata a fare la tronista. Nel 2013 conosce l'italiano Tony Spina e durante la loro relazione, tra alti e bassi, partecipano alla versione spagnola dell'Isola dei Famosi e al reality cileno Amor Aproba. In un altro realiry conosce Ivan Gonzalez, poi tronista del dating show di Maria De Filippi, e dopo numerosi tira e molla i due si lasciano.

Il 7 novembre è entrato nella Casa del Gf Vip e ora è considerata la preferita del pubblico e la sua vittoria sembra quasi scontata. Oriana è stata una concorrente molto divisiva che ha creato non poche dinamiche nel reality accompagnate anche da drammi amorosi tra cui il flirt con Antonino Spinalbese, che non si è concluso nel migliore dei modi, e Daniele Dal Moro al quale ha scritto una lettera d'amore dopo che il vippone era stato squalificato.