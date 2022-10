Gf Vip, Ciacci senza pietà: "Marco ce lo siamo tolto dai cog*ioni. Puntare, mirare, fuoco"

Nessuna pietà per Marco Bellavia. Né prima né dopo l'abbandono della Casa del Grande Fratello Vip. E' quanto emerge ascoltando le chiacchiere dei concorrenti del reality show dopo l'uscita dal gioco del conduttore, affetto da attacchi di panico ed ansia e dunque incapace di proseguire nella sua avventura televisiva. Ad infierire, in particolare, è adesso Giovanni Ciacci, che a Pamela Prati ha detto "Un Marco ce lo siamo levati dai cogli*ni‘". Frase spiazzante se si pensano alle delicate condizioni psicologiche del concorrente uscente.

Ciacci è impietoso. E, parlando con i coinquilini Patrizia Rossetti e Chiarlie, lancia intendere di fondare su uno spirito di competizione l'intera esperienza nel programma di Canale 5. "Qui va capito chi va fatto fuori, che ci dà più fastidio (…) Fastidio, sto parlando nel gioco, perché per carità sono tutte persone meravigliose", dichiara. Ad infastidirlo, in particolare, sarebbero i concorrenti più giovani. "Il Grande Fratello è fare show, parlare, cercare di portare argomenti - continua - Alla fine è stancante se questi non ascoltano. Non è stancante se una ti risponde: ‘C’ho un milione di follower’, oppure un altro che si guarda tutto il giorno allo specchio e neanche ti saluta perché era il fidanzato di (Belen? Il riferimento sembra ad Antonino Spinalbese, ndr), un’altra che ti lascia la roba così e dice: ‘Cosa si mangia oggi’".

La conclusione è, infine, delle più nette: "Mirare, puntare, fuoco (…) Se vogliamo avere la sopravvivenza bisogna fare come gli elefanti, sennò finiamo come i mammut". Altrettanto nette però le critiche dei telespettatori da casa, che sottolineano come Ciacci abbia dichiarato di partecipare al Gf Vip per abbattere lo stigma sulla HIV, malattia da cui è affetto, per poi ritrovarsi ad emarginare chi è vittima di un'altra patologia, ovvero la depressione. Un atteggiamento definito ipocrita da più parti.

Mi fa molto ridere che un concorrente dell’attuale #gfvip sia andato lì proprio per combattere lo stigma sociale verso chi sieropositivo e poi si ritrova ad abbracciare il pregiudizio di chi è affetto da malattie mentali più o meno gravi. Il predichi bene ma razzoli male spiegato — Foto Inutili Zara (@fotoinutilizara) October 2, 2022

Ma Ciacci non è certo l'unico a non aver saputo dare supporto a Bellavia nei suoi momenti più complessi. A difenderlo e supportarlo sono stati infatti solamente Antonella Fiordelisi e Luca Salatino, mentre gli altri concorrenti hanno finito per emarginarlo ed isolarlo. L'uscita del gioco di Marco, però, non sarebbe stata intenzionale: stando ad alcune indiscrezioni riportate da Davide Maggio, il 57enne sarebbe stato invitato ad uscire dal gioco proprio dalla produzione. Produzione che, in un primo momento, ovvero nella fase di casting, non avrebbe comprendere fino in fondo la gravità delle sue condizioni.