GF Vip, arriva la “vendetta” di Clarissa: i video che smascherano gli ex coinquilini

La battaglia alla ricerca della verità di Clarissa Selassié continua. La ex gieffina dopo aver fatto piangere Manila Nazzaro accusandola essere la concorrente più falsa di tutte le edizioni del reality, sta pubblicando sui social tutti i video in cui ia ex miss Italia si è tradita e ha sparlato di Jessica e Lulù.

Pettegolezzi sussurrati alle spalle, o meglio all'orecchio, di Katia Ricciarelli, che ricambia senza troppe remore nascosti da falsi sorrisi e parole d'incoraggiamento dette invece alle Princess. Ricciarelli le rinomina "tre pellegrine" e poi "principesse del pisello", la soprano si chiede - sempre insieme a Manila - come Manuel Bortuzzo riesca ad essere legato a Lulù.

Nelle storie, circa una decina, si vede anche Giucas, a cui Clarissa nella Casa era molto legata, che parla con la soprano di come Manuel lascerà Lulù non appena uscirà dal reality.

Una serie di video incriminanti, se così si può dire, che Clarissa ha condiviso per dar prova di quanto detto durante l'ultima diretta del Gf Vip. Forse nella prossima puntata la princess avrà modo di dire di nuovo la sua, in quel caso ci sarà un vero e proprio scontro nella Casa: da una parte Manila e Katia e dall'altra le principesse.