Le urla, poi la "censura": Clarissa sviene in bagno al Grande Fratello Vip

Disavventura per la giovane Clarissa Selassie al Grande Fratello Vip: la principessa sarebbe svenuta in bagno. A raccontarlo sono i telespettatori che seguono la diretta h 24 su Mediaset Extra, dopo che la regia ha deciso di "censurare" le immagini per una presumibile tutela nei confronti della concorrente.

Nel dettaglio, gli spettatori spiegano che Clarissa avrebbe gridato "Mi sento male" a voce piuttosto alta per poi perdere i sensi mentre si trovava nell'area beauty del bagno. Subito dopo, si sarebbe ripresa e sarebbe uscita dalla stanza fino a raggiungere gli spazi accanto. Ad andarle incontro è stata Manila Nazzaro, che ha preferito riportarla in bagno e farla sedere nel vederla piuttosto scossa rispetto a quanto accaduto.

A soccorrerla anche Soleil, che è corsa verso la principessa per prestarle supporto ed ha chiamato le sorelle coinquiline Jessica e Lucrezia. Non è chiaro se la produzione ha optato per l'arrivo di un medico in Casa oppure se la situazione si è fisiologicamente risolta col passare delle ore.

Poco dopo, come si può notare nei video successivi che circolano in rete, Clarissa si sarebbe ripresa del tutto ripresa tanto da camminare tranquillamente nella Casa.

Chi sono le tre principesse Selassiè

Clarissa (19 anni), Jessica (26 anni) e Lucrezia (33 anni) sono tre sorelle concorrenti del Grande Fratello Vip. Nate a Roma, si professano pronipoti dell'ultimo imperatore etiope benché siano state presto smentite. La fama televisiva è arrivata ancora prima del Grande Fratello Vip, seppur in una cerchia ristretta, ovvero il pubblico del programma Riccanza in onda su Mtv a cui ha partecipato anche Tommaso Zorzi, anch'esso ex gieffino.