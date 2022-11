Clizia Incorvaia elogia la sorella al GF Vip: "Non cade nel meccanismo da mercato del pesce, ha cultura ed eleganza"

L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Micol Incorvaia ha già generato qualche effetto. La nuova concorrente, infatti, non è del tutto estranea per alcuni degli inquilini che da mesi occupano il loft di Cinecittà, essendo stata fidanzata con Edoardo Donnamaria, ora preso dalla storia appena nata con Antonella Fiordelisi che al suo ingresso ha dimostrato una certa diffidenza. "Non la conosco, è solo una sorella di…" ha affermato l'atleta, riferendosi a Clizia Incorvaia che, all'indomani dell'esordio della sorella in tv, non ha mancato di pubblicare un video per elogiare la sua Micol e lanciare qualche frecciatina alla collega.

Clizia Incorvaia elogia la sorella al GF Vip

"Ieri avevo ansia perché è la prima esperienza tv di Micol che al contrario di tanti personaggi che sono nella casa e sono abituati a fare reality a stare davanti alle telecamere, sono più costruiti, artefatti e abituati al meccanismo televisivo, Micol è pura, cristallina, trasparente, come una bambina" ha esordito nella prima di diverse storie Instagram Clizia Incorvaia che proprio nella casa del GF Vip ha conosciuto il compagno Paolo Ciavarro da cui ha avuto il figlio Gabriele.

"Mi ha fatto sorridere il suo ingresso quando rincorreva Edoardo (Donnamaria, appunto, suo ex, ndr) invece di fare la f**a che sculetta come fanno tutti, era li come una bambina che rideva" ha aggiunto ancora, commentando poi l'ambiente in cui si è trovata: "Sono contenta che lei non sia caduta nel meccanismo da mercato della frutta e del pesce in cui vince chi grida più forte, chi è più volgare, becero e basic". Infine: "Si è distinta con tanta classe e un silenzio giusto. Poca gente è abituata a vedere educazione in televisione, delle persone vere, delle persone non modificate chirurgicamente, delle persone che non hanno filtri, quindi sono molto contenta dell’ingresso che ha fatto la mia sister" ha concluso l'influencer, pronta a sostenere la sorella minore in questa esperienza televisiva.

La love story con Edoardo Donnamaria

La vita sentimentale di Micol Incorvaia è salita alla ribalta quando ha conosciuto Edoardo Donnamaria, volto del programma televisivo Forum. L'incontro tra i due è avvenuto grazie a Clizia Incorvaia (sorella di Micol) e al suo compagno Paolo Ciavarro (a sua volta collega e amico di Edoardo). I due hanno annunciato pubblicamente la loro relazione nel 2021, naufragata però poco tempo dopo.