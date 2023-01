Gf Vip: Nikita ancora accusata di portare iella, il gesto scaramantico che fa discutere (VIDEO)

I buoni propositi per il nuovo anno nella casa del Gf Vip sono stati disattesi. La volontà del telespettatori di poter vedere dei comportamenti più maturi, e sicuramente più educati e educativi, da parte dei vipponi non è stata rispettata. Uno tra gli episodi che stanno facendo più discutere sul web è certamente il comportamento che Nicole Murgia ha avuto nei confronti di Nikita Pelizon.

Murgia, mentre si trovava in cucina con Luca Onestini e Oriana Marzoli, si è lanciata alla spalle del sale subito dopo che Nikita era passata vicino a loro. Il lancio del sale è uno dei gesti scaramantici che serve per allontanare la sfortuna e più in generale è di buon auspicio. A far discutere è ovviamente la tempistica: Nikita era stata accusata da Elenoire Ferruzzi di portare iella e a ottobre, dopo che Elenoire aveva sputato a terra al passaggio di Pelizon, era stata mandata al televoto flash e il pubblico l'aveva eliminata. Ferruzzi all'epoca provò a giustificarsi dicendo che aveva un seme in bocca, adesso sarà interessante scoprire quale giustificazione troverà Nicole per il suo gesto.

Sui social sono in molti a chiedere anche per Murgia il televoto o una squalifica vista la grande mancanza di rispetto nei confronti di Nikita e proprio riguardo tale tema, sul profilo della gieffina, nelle storie, si legge: "L'avvocato di Nikita ha inoltrato una ferma comunicazione di protesta per il diffamatorio testamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti".

Il giallo della collana di diamanti rubata

In questi giorni nella casa si sta consumando un vero e proprio giallo: sarebbe sparita una collana di diamanti di Sofia Giaele De Donà. A denunciare la cosa sarebbe stata la stessa De Donà parlando con Antonella Fiordelisi a cui avrebbe confidato di aver ricevuto da una sua cara amica, ex concorrente del Gf, il consiglio di non portare gioielli preziosi nella casa. E stando al racconto di alcuni utenti su Twitter anche Nikita Pelizon avrebbe confermato tale tesi, ma la regia avrebbe staccato il collegamento per censurare il dialogo.