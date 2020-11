Gf Vip, la sorpresa di Giada alla Contessa per i suoi 80 anni

Buon compleanno Contessa! Patrizia De Blanck festeggia i suoi 80 anni in diretta tv e Alfonso non poteva organizzare sorpresa migliore: in una stanza tutta illuminata con delle lucine un grande pacco regalo dentro cui c'era Giada De Blanck, la figlia.

La produzione della Casa aveva realizzato quattro uscite per le braccia, due per Patrizia e due per Giada, così che mamma e figlia si potessero abbracciare. Sono stati dei minuti molto commoventi e gli stessi inquilini non hanno saputo trattenere le lacrime.

Giada De Blanck nella casa del Grande Fratello

Giada De Blanck ha cercato di rassicurare la mamma, le ha detto che "va tutto bene, che sta bene" e che deve essere felice per le bellissime persone che ha conosciuto nella Casa. "Non sai quanto sei fortunata che vi potete abbracciare, consolare, stare insieme - ha continuato Giada -, ma stai mangiando un po' troppo, basta!".