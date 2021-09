Gf Vip, bomba sulla concorrente: il fidanzato ha "abitudini fluide", ma lei non lo sa

Guai ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Come nel caso di ogni reality show che si rispetti, anche i concorrenti del loft di Cinecittà finiscono sotto l'occhio attento della scena mediatica, svelando altarini del privato. E' il caso di quanto sta avvenendo a proposito di un misteriosa concorrente, che non sarebbe a conoscenza delle "abitudini fluide" del fidanzato nonostante la notizia sia molto diffusa tra chi lo conosce.

A riportare l'indiscrezione è il (sempre informatissimo) sito Dagospia, che svela il peccato e non il peccatore, ovvero rivela il pettegolezzo senza però chiarire l'identità della povera malcapitata. "Lei è una concorrente del Grande Fratello Vip di questa edizione - si legge sul giornale diretto da Roberto D'Agostino - ma non conosce le abitudini "fluide" del suo fidanzato". Mistero sul nome della diretta interessata. "In Toscana - si legge ancora - c'è chi assicura di averne viste di cotte e di crude. Di chi stiamo parlando?". Non è dato sapere.

Le concorrenti rimaste al momento in gioco sono Ainett Stephens, single, Carmen Russo, sposata da tempo immemore col ballerino Enzo Paolo Turchi da cui ha avuto una figlia, Francesca Cipriani, fidanzata con un uomo di nome Alessandro, Soleil Sorge, single dopo l'addio a Gianmaria Antinolfi (a sua volta concorrente al Gf Vip), Manila Nazzaro, legata all'ex calciatore Lorenzo Amorus, Miriana Trevisan, single, e le sorelle Selassiè.