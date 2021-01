Gf Vip, la prima finalista? Ecco chi potrebbe essere

Dayane Mello, Giulia Salemi, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò tra questi quattro nomi c'è la prima finalista del Gf Vip 5.

La finale del Gf sarà verso la fine di febbraio, e non l'8, quindi ancora dovranno passare alcune settimane. Ma nella casa qualcuno è già in lizza per diventare la prima finalista, la scelta spetterà al pubblico che avrà tempo fino a lunedì prossimo per votare.

Quattro donne per una finalista

Signorini prima ha chiesto agli uomini di fare il nome di una concorrente che non merita la finale, Tommaso ha scelto Carlotta, Zelletta ha scelto Dayane, Zenga Samantha De Grenet, Pretelli Maria Teresa.

Poi le donne hanno dovuto scegliere una di loro che merita la finale, da questa seconda votazione è uscito il nome di Dayane Mello che quindi si è aggiunta ai nomi di Orlando, Cannavò e Salemi.