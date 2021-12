Gf Vip troppo lungo, tanti vogliono abbandonare: chi resta e chi va

Questa edizione del Gf Vip sarà la più lunga di sempre, ma i concorrenti questo ancora non lo sanno anche se tutti sanno che non finirà certamente il 13 dicembre. Al momento sono 18 (Valeria Marini e Giacomo Urtis sono un solo concorrente) e altri devono ancora entrare. Nella Casa sono iniziati i primi malumori, in molti non vogliono passare il Natale lontano dalla famiglia e dagli affetti, altri iniziano a sentire il peso delle dinamiche (forzate?) come Soleil Sorge.

I concorrenti che pensano di abbandonare il programma

Il programma durerà fino a fine marzo e ancora non è chiaro se Signorini svelerà la data certa ai concorrenti o se solo gli dirà che il programma finirà a 2022 inoltrato, questo però cambia poco ai fini delle dinamiche nella casa perché in molti sono già in crisi. Tra i vipponi più preoccupati ci sono Francesca Cipriani e Davide Silvestri.

Francesca che si è da poco fidanzata non vede l'ora di tornare a casa tra le braccia del suo Alessandro e della famiglia e anche a Davide non dispiacerebbe tornare dalla sua compagna. I due nella notte, come scrive Biccy, hanno anche cercato di scoprire quando potrebbero andarsene:

“A me sta venendo l’ansia. Il 13 era lo step e non sappiamo nulla. Andiamo insieme in confessionale a chiedere Davide. Strano che Alfonso non abbia detto nulla stasera, non capisco questa cosa. Poi Alessandro non mi ha mandato un messaggio. La moglie di Aldo l’ha rassicurato, poi Enzo Paolo con Carmen, significa che prolungano. Io ricordo che finiva il 13, ma non posso mettere la mano sul fuoco, qui dentro sto perdendo la memoria. Voi come fate ad essere così sereni? Venerdì ce lo daranno e la risposta la diamo lunedì prossimo?"

Anche Davide è molto in ansia e ha spiegato che non può "avere degli obblighi che non approvo. Devo essere libero di gestire la mia vita, ma se non mi fanno sapere nulla non è giusto. A casa lo sanno già da un bel po' se continua. Quindi secondo me a loro non interessa molto farcelo sapere. Stasera l’avranno ripetuto che viene tutto prolungato".

Aldo Montano e lo smoking

Aldo Montano, con la calma che contraddistingue gli sportivi (quando non devono gareggiare), sta metabolizzando la possibilità che il programma si allunghi, ma la sua decisione è ben fissata nella sua mente: lui il 13 dicembre se ne andrà. Ha già prenotato lo smoking per chiudere in eleganza la sua permanenza nella Casa.

Montano è fuori dalle dinamiche televisive: "Io non so questo mestiere, questa esperienza cosa ti può portare in termini lavorativi. Quello che voglio dire è tre mesi sono abbastanza per portare a qualcosa? Forse sono meglio sei?. Io questo non lo so davvero e sono in una posizione, purtroppo o per fortuna, per cui non mi interessa troppo. Sono stato chiamato qua per fare un’esperienza e portare la mia persona qua dentro".

A Gianmaria ha poi detto che non rimarrebbe mai oltre la data concordata, ovvero il 13 dicembre: "Se rimarrei qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che si matto è?! Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale".

La regina della Casa potrebbe abbandonare il gioco

Cosa succederebbe se Soleil Sorge dovesse lasciare il gioco? Alex belli la seguirebbe? Signorini forse proverà a convincerla proprio come ha fatto la scorsa edizione con Elisabetta Gregoraci? In questo Gf Vip 6 intorno all'influencer sono nate numerose dinamiche e non parliamo solo del triangolo amoroso Duran-Sorge-Belli.

"Non so se resterò dopo la data che avevano stabilito, ti dico la verità. Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso" queste sono le parole dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne a Valeria Marini. Secondo Sorge lei non potrebbe mai vincere, anche questo la porta ad affermare di voler lasciare la Casa, perché viene sempre nominata (ma è giusto ricordare che spesso è la preferita dal pubblico) e poi - forse a causa delle dinamiche forzate con Alex Belli - ha confidato: "Sono stanca, mi vedo distrutta. Sono proprio stressata, mi sento affaticata".

Marini ha quindi cercato di rassicurare la coinquilina spronandola, come riporta Biccy: "Devi restare e vincere, vincerai tu questo GF Vip fidati".

I concorrenti che vogliono rimanere al Gf Vip

È scontato quindi affermare che i nuovi arrivati vogliano rimanere, anche perchè per alcuni il gioco, se fosse veramente finito il 13 dicembre, sarebbe iniziato da poco. Valeria Marini, Giacomo Urtis, Maria Monsè e i vipponi che dovranno entrare tra cui Kabir Bedi non pensano neanche alla possibilità di lasciare. Katia Ricciarelli e Giucas Casella sembrano trovarsi molto bene nella Casa e quindi per loro una permanenza prolungata potrebbe non essere un problema.