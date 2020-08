Grande Fratello Vip, i primi 4 concorrenti ufficiali

E' iniziato il countdown per la quinta edizione del Grande Fratello Vip (qui tutto quello che c'è da sapere), la seconda condotta da Alfonso Signorini. A tre settimane dal via - il reality andrà in onda, su Canale 5, a partire dal 14 settembre con due dirette settimanali - e dopo tante indiscrezioni, è Tv Sorrisi e Canzoni a ufficializzare i primi 4 concorrenti.

Il primo a entrare nella Casa di Cinecittà è il cantante Fausto Leali, che ha più volte dimostrato di saperci fare in tv (ha già partecipato a 'Music Farm', 'Tale e Quale Show', 'Ballando con le stelle', 'Ora o mai più' e 'Il cantante mascherato'), poi ecco Elisabetta Gregoraci, la contessa 'prezzemolina' Patrizia De Blanck e la showgirl Flavia Vento, da anni lontana dal piccolo schermo ma col suo bel curriculum da peperina.

Quattro nomi importanti che preannunciano un cast esplosivo. Signorini lo aveva detto: "Sarà ancora più famoso dello scorso anno. Lo stile sarà esattamente come quello dell'edizione appena finita se non di più. Come lo scorso anno la gente non dovrà mai dire: 'Ma questo chi cavolo è?', perciò sto lavorando mattina e sera". Promessa mantenuta, almeno finora.