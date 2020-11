Gf Vip, i vipponi tutti in mutande per l'extra budget

Signorini ha deciso di mettere alla prova i vip e di farli spogliare per vincere un bonus per la spesa

Per conquistare l'extra bonus per la spesa i vipponi si sono messi a nudo, tutti o quasi infatti si sono tolti pantaloni, gonne, vestiti, camicie o giacche per fare una catena di abiti che dalla casa arrivasse fino alla piscina dove si era da poco buttata Selvaggia Roma (da poco entrata nella casa del Gf Vip).

Con lo scadere del tempo i coinquilini hanno scoperto di aver superato la prova e anche di aver stuzzicato Pupo e Paolo Brosio dallo studio. I due infatti non si sono trattenuti e hanno commentato gli indumenti intimi delle concorrenti. Tra body e mutande di pizzo Brosio ha commentato "Tutto questo ambaradam per vedere un culo". Pupo invece incalzato da Antonella Elia, che ha ricordato i "mutandoni" di Maria Teresa Ruta, ha dichiarato: "Io ho fatto un sogno, un incubo anzi. Ho sognato la mutanda tecnica della Ruta, un incubo!".

Le prove dello spogliarello

Già giovedì sera i vip si erano spogliati per conquistare il vino al momento dell'aperitivo. Lo scopo era sempre quello di creare una catena di abiti che unisse due stanze della casa. La prova è servita poi questa sera per superare il test e vincere il bonus per la spesa.