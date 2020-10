Gf Vip, la Contessa categorica sulla storia tra Elisabetta e Pierpaolo: "Fuori di qui finiranno a letto insieme"

La Contessa De Blanck sembra l'unica ad essere sicura di quello che accadrà fuori dalla casa del Gf tra Elisabetta e Pierpaolo. Anche in questa puntata si è parlato molto della presunta relazione, più volte smentita, tra i due concorrenti.

Antonella Elia ricordando una scena in cui Pierpaolo e Elisabetta erano molto vicini definisce la showgirl una "gatta in calore" e la discussione, che a causa di questa affermazione si era accesa, si è conclusa con la Contessa De Blanck che serafica afferma "Fuori dalla Casa Elisabetta e Pierpaolo trom**ranno".

Alfonso Signorini incalza la Gregoraci: "Ci sentiamo presi per i fondelli"

Signorini ha cercato di fare chiarezza chiedendo a Elisabetta cosa ci sia tra i due "Non siamo gli unici ad abbracciarci" ha risposto la showgirl, ma Signorini non ci sta "In un certo modo siete gli unici ad abbracciarvi così. Ci sentiamo un po' presi per i fondelli. Ci fate credere che qualche cosa ci possa essere. Pierpaolo è il primo che ci resta male. Elisabetta sii chiara". Pretelli però ha preso in mano la situazione lasciando intendere che la volontà sia quella di stare insieme fuori dalla Casa. "C'è complicità tra di noi. Quando usciremo di qui mi inviterà a cena" ha chiuso la Gregoraci, ma per la Contessa non è così, ci sarà molto di più di una cena...