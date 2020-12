Gf Vip, il calcio della Contessa a Pupo (Video)

Dopo l'ingresso in casa della Contessa De Blanck per un confronto con Stefania Orlando dopo la puntata di lunedì che le ha viste scontrarsi. Patrizia era particolarmente arrabbiata, ma dopo aver sentito le scuse di Stefania, l'uragano era magicamente passato e sia Pupo sia Antonella Elia hanno avuto da ridire.

Il loro incontro ha infatti lasciato a bocca asciutta chi voleva lo scontro: "Ora che ho visto le tue lacrime mi sono commossa - ha spiegato la Contessa -. Ti ho detto che eri falsa e bugiarda, e avevo le mie motivazioni. Vedo che sei una grandissima giocatrice. Non so se sei falsa e bugiarda nella vita perché ti conosco poco. Però qui stai giocando".

Il calcio della De Blanck a Pupo

Al rientro in studio di Patrizia si è scontrata con Pupo che l'ha accusata di aver esagerato nelle critiche contro Stefania, nella scorsa puntata. La Contessa ovviamente non si è trattenuta: "Non mi mettete parole in bocca che non ho detto. Hanno pure detto che l'ho chiamata p***a, non è vero. Non l'ho mai detto. Pupo, vengo lì e ti tiro un calcio in c**o". E così non ci ha pensato due volte, Pupo si è preparato, Signorini ha offerto un braccio come appoggio e la Contessa, con il suo piede nobile, ha calciato il sedere popolare di Pupo.